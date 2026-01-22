Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Фондовий ринок США зріс після пом’якшення риторики Трампа щодо Гренландії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Фондовий ринок США зріс після пом’якшення риторики Трампа щодо Гренландії
Трейдери працюють у торговому залі Нью-Йоркської фондової біржі в Нью-Йорку
фото: Reuters

Позитивна динаміка на ринках була спровокована зміною позиції Трампа у питанні Гренландії, зокрема його обіцянкою не застосовувати «надмірну силу» для реалізації своїх планів 

Американські акції зросли в середу, 21 січня, після того, як президент Дональд Трамп пом'якшив тон у своїй конфронтації з Європою щодо Гренландії, заявивши, що не стягуватиме тарифи на імпорт з деяких європейських країн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Акції почали відновлюватися після того, як Трамп заявив, що не використовуватиме «надмірну силу та міць» для захоплення Гренландії. Зростання продовжилося, коли Трамп опублікував у соціальних мережах повідомлення про те, що провів продуктивну зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та не запроваджуватиме заплановані тарифи на європейські країни, які були встановлені на 1 лютого.

Зазначається, що індекс Доу-Джонса зріс на 589 пунктів або на 1,21%, фактично відігравши значну частину попереднього падіння. Показник S&P 500 продемонстрував найкращу динаміку з кінця листопада, піднявшись на 1,16%, і тепер перебуває зовсім близько до свого історичного максимуму. Технологічний сектор також показав позитивний результат: Nasdaq виріс на 1,18%, що стало рекордним денним приростом за останній місяць.

Попри те, що конкретні деталі майбутньої угоди щодо Арктичного регіону поки залишаються невідомими, Уолл-стріт схвально відреагувала на дипломатичну розрядку. Паралельно зі зростанням акцій спостерігалося невелике зміцнення американського долара відносно інших світових валют, а підвищення попиту на казначейські облігації призвело до падіння їхньої дохідності.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп погрожував підвищити мита для кількох європейських союзників. Тарифи пов’язані з відмовою погодитися на її продаж Сполученим Штатам. Телеканал CNBC проаналізував, які сфери постраждають найбільше від нових американських мит.

Трамп пообіцяв до 1 лютого ввести 10% мита на товари з Великої Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів та Фінляндії, посиливши тиск з метою приєднання Гренландії, самокерованої датської території, до складу Сполучених Штатів. З 1 червня мита на товари з цих країн зростуть до 25%, заявив Трамп.

Теги: тарифи Дональд Трамп ринок США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп залишатиметься головою ради доти, доки не вирішить подати у відставку
Трамп може очолити Раду миру довічно – Bloomberg
Вчора, 06:40
Що може врятувати НАТО від апетитів Трампа? Аналіз CNN
Що може врятувати НАТО від апетитів Трампа? Аналіз CNN
20 сiчня, 01:42
Трамп наклав тарифи на імпорт будь-яких товарів із восьми європейських країн за їхню позицію щодо Гренландії
Європейські лідери розкритикували митні погрози Трампа
17 сiчня, 23:45
Раніше WSJ писав, що Трамп полюбляє солону і жирну їжу, а також фастфуд
«Не знаю, як він живий». Міністр охорони здоров'я США розповів про харчування Трампа
14 сiчня, 06:51
У Конгресі США заговорили про «екзистенційну кризу НАТО» через Трампа
Сенатор США назвав заяви Трампа про Гренландію загрозою для НАТО
13 сiчня, 09:58
Населення Венесуели переважно з полегшенням сприйняло арешт Мадуро
Трамп звільнив Венесуелу від Мадуро. Що тепер відбувається в країні? Інтерв'ю
12 сiчня, 17:55
Очільник США «накинувся» на свого спецпредставника після заяв про Володимира Зеленського
Трамп обізвав Келлога через похвалу президента України – NYT
31 грудня, 2025, 13:14
Глава Єврокомісії прокоментувала переговори Трампа та Зеленського
Глава Єврокомісії прокоментувала переговори Трампа та Зеленського
29 грудня, 2025, 02:55
Трамп оголосив про створення «Золотої флотилії» з новими лінкорами
Трамп уникнув прямої відповіді про перемир'я між Україною та Росією до Різдва
23 грудня, 2025, 01:33

Економіка

Фондовий ринок США зріс після пом’якшення риторики Трампа щодо Гренландії
Фондовий ринок США зріс після пом’якшення риторики Трампа щодо Гренландії
Європарламент призупинив затвердження торговельної угоди зі США
Європарламент призупинив затвердження торговельної угоди зі США
«Заробить більше, ніж за останні 20 років». Трамп зробив заяву про економіку Венесуели
«Заробить більше, ніж за останні 20 років». Трамп зробив заяву про економіку Венесуели
Президент США пояснив, навіщо запроваджує мита проти інших країн
Президент США пояснив, навіщо запроваджує мита проти інших країн
Уряд Франції ухвалив бюджет без голосування в парламенті
Уряд Франції ухвалив бюджет без голосування в парламенті
США вводять тарифи проти восьми країн через Гренландію: хто постраждає найбільше
США вводять тарифи проти восьми країн через Гренландію: хто постраждає найбільше

Новини

Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
20 сiчня, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
20 сiчня, 20:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua