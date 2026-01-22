Фондовий ринок США зріс після пом’якшення риторики Трампа щодо Гренландії

Позитивна динаміка на ринках була спровокована зміною позиції Трампа у питанні Гренландії, зокрема його обіцянкою не застосовувати «надмірну силу» для реалізації своїх планів

Американські акції зросли в середу, 21 січня, після того, як президент Дональд Трамп пом'якшив тон у своїй конфронтації з Європою щодо Гренландії, заявивши, що не стягуватиме тарифи на імпорт з деяких європейських країн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Акції почали відновлюватися після того, як Трамп заявив, що не використовуватиме «надмірну силу та міць» для захоплення Гренландії. Зростання продовжилося, коли Трамп опублікував у соціальних мережах повідомлення про те, що провів продуктивну зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та не запроваджуватиме заплановані тарифи на європейські країни, які були встановлені на 1 лютого.

Зазначається, що індекс Доу-Джонса зріс на 589 пунктів або на 1,21%, фактично відігравши значну частину попереднього падіння. Показник S&P 500 продемонстрував найкращу динаміку з кінця листопада, піднявшись на 1,16%, і тепер перебуває зовсім близько до свого історичного максимуму. Технологічний сектор також показав позитивний результат: Nasdaq виріс на 1,18%, що стало рекордним денним приростом за останній місяць.

Попри те, що конкретні деталі майбутньої угоди щодо Арктичного регіону поки залишаються невідомими, Уолл-стріт схвально відреагувала на дипломатичну розрядку. Паралельно зі зростанням акцій спостерігалося невелике зміцнення американського долара відносно інших світових валют, а підвищення попиту на казначейські облігації призвело до падіння їхньої дохідності.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп погрожував підвищити мита для кількох європейських союзників. Тарифи пов’язані з відмовою погодитися на її продаж Сполученим Штатам. Телеканал CNBC проаналізував, які сфери постраждають найбільше від нових американських мит.

Трамп пообіцяв до 1 лютого ввести 10% мита на товари з Великої Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів та Фінляндії, посиливши тиск з метою приєднання Гренландії, самокерованої датської території, до складу Сполучених Штатів. З 1 червня мита на товари з цих країн зростуть до 25%, заявив Трамп.