Україна переходить на нові стандарти праці та відпочинку водіїв: що зміниться

Затверджено нову редакцію положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів

Нові правила стають обов’язковими з 26 липня 2026 року

Україна переходить на європейські стандарти праці та відпочинку водіїв комерційного транспорту. Нові правила наберуть чинності з 26 липня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Що спрощується?

Тахографи та дотримання правил відпочинку та праці не застосовуються до:

транспорту сил безпеки та оборони, екстрених та аварійних служб;

сільськогосподарських, комунальних, поштових та окремих спеціалізованих перевезень у межах 100 кілометрів від їх місця зберігання транспортних засобів;

легкового транспорту до 7,5 тонн у радіусі до 100 км від їх місця зберігання для перевезення власного вантажу (наприклад, пекарня розвозить свої вироби до магазинів) за умови, що керування не є основною діяльністю підприємства;

навчального та малошвидкісного транспорту;

перевезень у зонах бойових дій;

перевезень для потреб Сил безпеки та оборони;

внутрішніх господарських перевезень власного вантажу тривалістю до 4 год. 30 хв.

Що не змінюється?

Чіткі норми керування та відпочинку: щоденний час керування – не більше 9 год. (до 10 год. двічі на тиждень); не більше 56 год. керування на тиждень і 90 год. – за два тижні; обов’язкова перерва 45 хв після 4,5 год. керування; перерву можна розділити: 15 хв + 30 хв.

Обов’язкове використання справних тахографів.

Що нового?

Вимоги щодо дотримання режиму праці та відпочинку водіїв та наявності тахографів поширюються на водіїв (включно з ФОП), що виконують міжнародні перевезення пасажирів на замовлення та міжнародні перевезення таксі. Раніше це питання не було врегульовано законодавством. Щотижневий відпочинок водія має бути в належних умовах, а не в кабіні транспорту. Нові правила впроваджують заборону проводити звичайний щотижневий відпочинок водія в кабіні транспортного засобу. Такий відпочинок має забезпечуватись в належних умовах за рахунок перевізника. Тривалість зміни у разі нічної роботи не може перевищувати 10 год. У разі роботи в нічний час (з 22:00 до 06:00) тривалість зміни не може перевищувати 10 год. Вона включає як час керування, так і інші типи роботи, наприклад, час очікування, розвантаження чи завантаження. Звичайна робоча зміна за добу триває 13 год., а в окремих випадках – 15 год. Обов’язкове використання смарттахографів для міжнародних перевезень для вантажівок, зареєстрованих після 30 червня 2026 року. Збільшення терміну зберігання записів про час роботи та відпочинку. Наказ збільшує термін зберігання записів з тахографу про час роботи та відпочинку водія до 56 днів, тобто до двох місяців. Тобто водій, як і раніше, повинен мати при собі записи за поточний день, а також за попередні 56 днів. Підприємство ж має зберігати в себе записи про останні два роки.

Ці правила стають обов’язковими з 26 липня 2026 року.

