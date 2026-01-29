Головна Техно Авто
Україна переходить на нові стандарти праці та відпочинку водіїв: що зміниться

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна переходить на нові стандарти праці та відпочинку водіїв: що зміниться
Затверджено нову редакцію положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нові правила стають обов’язковими з 26 липня 2026 року

Україна переходить на європейські стандарти праці та відпочинку водіїв комерційного транспорту. Нові правила наберуть чинності з 26 липня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Що спрощується?

Тахографи та дотримання правил відпочинку та праці не застосовуються до: 

  • транспорту сил безпеки та оборони, екстрених та аварійних служб;
  • сільськогосподарських, комунальних, поштових та окремих спеціалізованих перевезень у межах 100 кілометрів від їх місця зберігання транспортних засобів; 
  • легкового транспорту до 7,5 тонн у радіусі до 100 км від їх місця зберігання для перевезення власного вантажу (наприклад, пекарня розвозить свої вироби до магазинів) за умови, що керування не є основною діяльністю підприємства; 
  • навчального та малошвидкісного транспорту;
  • перевезень у зонах бойових дій;
  • перевезень для потреб Сил безпеки та оборони;
  • внутрішніх господарських перевезень власного вантажу тривалістю до 4 год. 30 хв.
Україна переходить на нові стандарти праці та відпочинку водіїв: що зміниться фото 1

Що не змінюється?

  • Чіткі норми керування та відпочинку: щоденний час керування – не більше 9 год. (до 10 год. двічі на тиждень); не більше 56 год. керування на тиждень і 90 год. – за два тижні; обов’язкова перерва 45 хв  після 4,5 год. керування; перерву можна розділити: 15 хв + 30 хв.
  • Обов’язкове використання справних тахографів.
Україна переходить на нові стандарти праці та відпочинку водіїв: що зміниться фото 2

Що нового?

  1. Вимоги щодо дотримання режиму праці та відпочинку водіїв та наявності тахографів поширюються на водіїв (включно з ФОП), що виконують міжнародні перевезення пасажирів на замовлення та міжнародні перевезення таксі. Раніше це питання не було врегульовано законодавством.
  2. Щотижневий відпочинок водія має бути в належних умовах, а не в кабіні транспорту. Нові правила впроваджують заборону проводити звичайний щотижневий відпочинок водія в кабіні транспортного засобу. Такий відпочинок має забезпечуватись в належних умовах за рахунок перевізника.
  3. Тривалість зміни у разі нічної роботи не може перевищувати 10 год. У разі роботи в нічний час  (з 22:00 до 06:00) тривалість зміни не може перевищувати 10 год. Вона включає як час керування, так і інші типи роботи, наприклад, час очікування, розвантаження чи завантаження. Звичайна робоча зміна за добу триває 13 год., а в окремих випадках – 15 год.
  4. Обов’язкове використання смарттахографів для міжнародних перевезень для вантажівок, зареєстрованих після 30 червня 2026 року.
  5. Збільшення терміну зберігання записів про час роботи та відпочинку. Наказ збільшує термін зберігання записів з тахографу про час роботи та відпочинку водія до 56 днів, тобто до двох місяців. Тобто водій, як і раніше, повинен мати при собі записи за поточний день, а також за попередні 56 днів. Підприємство ж має зберігати в себе записи про останні два роки. 
Україна переходить на нові стандарти праці та відпочинку водіїв: що зміниться фото 3

Ці правила стають обов’язковими з 26 липня 2026 року. 

Нагадаємо, придбання автомобіля через електронні аукціони стає дедалі популярнішим способом зекономити, проте процедура реєстрації таких авто має свої підводні камені. Головний сервісний центр МВС оприлюднив важливе роз’яснення для нових власників транспортних засобів, які раніше мали борги, арешти або інші обтяження.

