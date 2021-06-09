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    Україна втрачає транзит нафтопродуктів

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    Транзит нафтопродуктів - Україна втрачає транзит нафтопродуктів
    Транзит нафтопродуктів
    Фото з відкритих джерел

    Транзит нафтопродуктів через Україну скоротився більш ніж вдвічі

    За п’ять місяців 2021 року обсяг транзиту нафтопродуктів через Україну скоротився більш ніж вдвічі – з 40,5 до 17,5 тисячі тонн. Про це повідомляє Консалтингова група «А-95» з посиланням на дані власного дослідження.

    Транзит дизельного пального за п'ять місяців знизився втричі порівняно з аналогічним періодом торік – до 11,9 тисячі тонн, з яких:

    • з Білорусі в Молдову – 7,8 тисячі тонн;
    • з Литви в Молдову – 2,6 тисячі тонн;
    • з Росії в Польщу – 1,5 тисячі тонн.

    Перевезення бензину в Молдову залишилися на торішньому рівні – 5,4 тисячі тонн. При цьому в березні транзит через територію України не здійснювався.

    В «А-95» відзначили, що в січні-травні 2021 року транзит авіаційного пального і мазуту не здійснювався.

    У 2020 році транзитні перевезення нафтопродуктів залізницею територією України скоротилися на 28%.

    Раніше експерти повідомляли про можливе подорожчання автомобільного газу. Про подорожчання свідчать дані від головних постачальників цього пального в України. Так, за даними Консалтингової групи «А-95», газ дорожчає в Росії, яка є одним з постачальників ресурсу на український ринок.

    Крім того, зростають котирування в Польщі. Польські трейдери починають переорієнтувати деякі обсяги на захід, де вартість газу для автомобілістів почала збільшуватися.

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    Теги: транзит Україна перевезення
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    Україна втрачає транзит нафтопродуктів