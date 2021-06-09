Україна втрачає транзит нафтопродуктів

Транзит нафтопродуктів через Україну скоротився більш ніж вдвічі

За п’ять місяців 2021 року обсяг транзиту нафтопродуктів через Україну скоротився більш ніж вдвічі – з 40,5 до 17,5 тисячі тонн. Про це повідомляє Консалтингова група «А-95» з посиланням на дані власного дослідження.

Транзит дизельного пального за п'ять місяців знизився втричі порівняно з аналогічним періодом торік – до 11,9 тисячі тонн, з яких:

з Білорусі в Молдову – 7,8 тисячі тонн;

з Литви в Молдову – 2,6 тисячі тонн;

з Росії в Польщу – 1,5 тисячі тонн.

Перевезення бензину в Молдову залишилися на торішньому рівні – 5,4 тисячі тонн. При цьому в березні транзит через територію України не здійснювався.

В «А-95» відзначили, що в січні-травні 2021 року транзит авіаційного пального і мазуту не здійснювався.

У 2020 році транзитні перевезення нафтопродуктів залізницею територією України скоротилися на 28%.

Раніше експерти повідомляли про можливе подорожчання автомобільного газу. Про подорожчання свідчать дані від головних постачальників цього пального в України. Так, за даними Консалтингової групи «А-95», газ дорожчає в Росії, яка є одним з постачальників ресурсу на український ринок.

Крім того, зростають котирування в Польщі. Польські трейдери починають переорієнтувати деякі обсяги на захід, де вартість газу для автомобілістів почала збільшуватися.