Українські електромобілі привернули увагу великої компанії

Електромобілі, які випускає українська компанія, тестує національна мережа супермаркетів

Fozzy Group – одна з найбільших торгово-промислових груп України – почала тестувати новий транспорт для доставки товарів. Компанія випробовує Konyk – електромобіль, який випускає український розробник.

Поки що новинку тестують у Києві, розповів керівник пресслужби Fozzy Іван Пальчевський. За його словами, остаточне рішення щодо продовження співпраці з розробником моделі буде ухвалюватися окремо за результатами пілотних випробувань.

Директор компанії-розробника «Електропрайд» Костянтин Сіпайло зазначив, що тримісячний досвід експлуатації Konyk у службі доставки «Сільпо» показав хороші результати. За його словами, в умовах осінньо-зимового періоду експлуатація двоколісного транспорту є вкрай проблематичною, а електромобілі компанії позбавлені цього недоліку.

«Простіше кажучи, водій і вантаж захищені від снігу та дощу, є обігрів, чотириколісна машина більш стійка на дорозі в умовах ожеледиці або снігу. При невисокій ціні самої машини це відмінна альтернатива дво- та триколісним відкритим електроскутерам. Цей фактор часто є вирішальним для замовника», – наголосив він.

«Електропрайд» не приховує, що електромобіль Konyk створено на китайській платформі. Українські інженери удосконалили «ходову», переробили батарею, внесли конструктивні зміни до силової частини та багажного відділення.

Костянтин Сіпайло зазначив, що електромобілями Konyk вже зацікавилися декілька покупців, включно з ресторанами та сервісами доставки запчастин для автомобілів. У базовій комплектації вантажний електромобіль коштує $6,5 тис., а його пробіг на одному заряді складає близько 100 км. Від звичайної розетки батарея повністю заряджається за 3,5 години, але розробники планують додати швидку зарядку, яка скоротить цей процес до години.

Українські електромобілі «Коник» та «Волик» дебютували у червні 2021 року. За габаритами вони дуже близькі до французького електрокара Renault Twizy.

Габарити «Коника» наступні:

довжина: – 2288 мм;

ширина – 1143 мм;

висота – 1557 мм.

Більш детально про новинки «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.