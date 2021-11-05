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    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів

    Українець братиме учать у створені нових суперкарів Bugatti - Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець братиме учать у створені нових суперкарів Bugatti
    фото: Rimac

    Український автомобільний дизайнер потрапив до команди, яка створюватиме нові моделі Bugatti

    Український автомобільний дизайнер Святослав Конаховський долучився до команди легендарного виробника суперкарів, автомобілі якого є одними з найшвидших у світі. Йдеться про французьку марку Bugatti.

    Шлях Святослава до Bugatti почався у Rimac – хорватському стартапі, який займається розробкою електричних суперкарів.

    Святолав повідомив про те, що почав працювати у Rimac, у травні 2021 року. А після цього відбулася значна подія у житті компанії. Вона стала співвласником Bugatti. Хорвати отримали контрольний пакет акцій легендарного бренду. Другим співвласником спільного підприємства став Porsche. Останньому належить 45% акцій.

    Днями було оголошено про створення нової компанії, яка називається Bugatti-Rimac. До її команди також увійде і Святослав.

    Святослав Конаховський
    Святослав Конаховський

    Саме команда Rimac, до якої входить у тому числі українець, розроблятиме новий суперкар Bugatti. Скоріш за все, нова модель отримає силову установку від спортивного електромобіля Rimac Nevera, який дебютував цього року.

    Nevera здатна розганятися до 412 кілометрів на годину, що робить його лідером рейтингу найшвидших електромобілів у світі.

    У серпні 2021 року Nevera вдалося встановити новий рекорд у заїзді на чверть милі (402 метри). Попереднім лідером недовгий час був седан Tesla Model S Plaid. Хорватська «електричка» не просто змогла обійти попередній рекорд, а й стала першим в історії автомобілем, якому вдалося пройти цю відстань менш ніж за 9 секунд. У результаті машина завершила забіг з показником у 8,58 секунди.

    Nevera оснащено чотирма електромоторами, які вкупі видають 1914 кінських сил і 2360 Нм крутного моменту.

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    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів
    Електричний суперкар Rimac Nevera

    Цієї потужності достатньо, щоб розігнати 2150-кілограмовий двомісний спорткар з місця до першої «сотні» за 1,97 секунди, а до 300 кілометрів на годину – за 9,3 секунди.

    На чверть милі (402 метри) у нього йде 8,3 секунди, а максимальна швидкість складає 412 кілометрів на годину.

    Мотори живляться від великої батареї об’ємом 120 кіловат-годин. За словами виробника, цього достатньо, щоб забезпечити Nevera до 550 кілометрів ходу на одній зарядці (за циклу WLTP).

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    Теги: Електромобілі Bugatti Rimac Nevera Rimac
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    Українець потрапив до команди легендарного виробника суперкарів