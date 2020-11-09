Українських автомобілістів чекає ще один штраф

В Україні заборонено самостійно змінювати тип ламп, якщо конструкцією автомобіля не передбачені

В Україні можуть почати штрафувати водіїв, які з настанням осінньо-зимового періоду встановлюють замість звичайних ламп ксенонові.

Про це повідомляє видання «Дорожній адвокат».

Власники автомобільного транспорту, які встановлюють замість звичайних ламп ксенонові, повинні пам’ятати, що це не тільки покращують видимість для самого водія, але при цьому може створювати аварійні ситуації, засліплюючи людей, які рухаються назустріч. Особливо це стосується установки ксенону в непристосовані заводом-виробником фари.

Водіям слід перевірити ще раз, чи дозволено міняти фари на конкретний вид ксенону, в іншому випадку можна понести покарання не тільки у вигляді штрафу, а й позбутися прав і автомобіля.

В Україні заборонено самостійно змінювати тип ламп, якщо конструкцією автомобіля не передбачені ксенонові лампи використання ксенону без автоматичного коректора кута нахилу фар і пристроїв для очищення фар. Порушників можуть притягнути до відповідальності за однією з двох норм КУпАП. За таке правопорушення штраф може скласти від 340 до 425 гривень.

За частиною другою статті 122 КУпАП використання фар з порушенням вимог відповідних стандартів тягне за собою штраф у розмірі 425 гривень. Відповідно до частини першої статті 121 КУпАП за керування водієм транспортним засобом переобладнаним з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, якщо порушення вчинено вперше, передбачений штраф в розмірі 340 гривень. Більш того, в тому випадку, якщо поліція зафіксує порушення повторно, то водій може бути позбавлений права керування від трьох місяців до півроку.

При цьому необхідно пам’ятати, що якщо поліцейський зупинить автомобіль і помітить порушення, пов’язане з ксеноном, згідно з протоколом він зобов’язаний на час затримати автомобільний засіб. В такому випадку порушнику доведеться оплачувати не тільки суму самого штрафу, а й інші стягнення, пов’язані з витратами по автомобілю з боку Нацполіції.