Українців не штрафуватимуть за відсутність масок на вулиці, – Мін’юст

Також правоохоронці не будуть штрафувати неповнолітніх

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що українців не будуть штрафувати за відсутність маски на вулиці з прийняттям нового закону про штрафи за порушення карантину. Про це він повідомив у Фейсбук.

За словами Малюськи, штрафи від 17 до 34 тис. грн за порушення будь-яких правил карантину були несправедливими, оскільки не всі люди могли їх сплатити. У зв’язку з цим 6 листопада народні депутати встановили штрафи за відсутність маски в громадських місцях і транспорті, які становитимуть від 170 до 255 грн.

Водночас міністр зазначив, що відтепер штрафи за порушення карантинних норм будуть накладати на місці.

«При цьому застосування такого штрафу буде швидким: його накладатиме поліцейський, представник санітарно-епідеміологічної служби або органів місцевого самоврядування одразу ж на місці. Зауважу, що такі штрафи не будуть застосовуватися до неповнолітніх, а також за не носіння маски на вулиці», – висловився Малюська.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України підтримала за основу і в цілому законопроєкт про штрафи за відсутність масок у громадських місцях. Тоді за законопроєкт проголосували 262 народні депутати з 225 необхідних.

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