Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на вантажівку (фото)

Найпопулярніший бюджетний кросовер Renault Duster отримав комерційну версію

Renault представила комерційну версію найпопулярнішого в Україні бюджетного кросовера – Duster. Легковий автомобіль позбавили заднього дивана, додали позаду передніх крісел сталеві обмежувальні грати і постелили дерев'яну підкладку на підлозі вантажного відсіку.

Новинка вміщує до 1 623 літри. А вантажопідйомність – без малого пів тонни.

Заради уніфікації Duster Commercial зберіг кузов від звичайного кросовера. Але задні двері позбавлені склопідйомників, а стекла покриті щільною непрозорою плівкою.

Підлога прогумована, додатково укриті колісні арки, тож вантажний відсік правильної форми, а його глибина сягає 1,8 метра. Передбачена накидка, щоб не подряпати бампер під час завантаження/розвантаження, є кріпильні кільця, а ось додаткових світильників або розеток немає.

В Україні Renault Duster входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів. Більш того, кросовер є бестселером марки Renault у країні.

Комерційна версія, скоріш за все, в Україні не продаватиметься.