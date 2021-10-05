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    Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на вантажівку (фото)

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    Renault Duster перетворили на фургон - Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на вантажівку (фото)
    Renault Duster перетворили на фургон
    Фото: Dacia

    Найпопулярніший бюджетний кросовер Renault Duster отримав комерційну версію

    Renault представила комерційну версію найпопулярнішого в Україні бюджетного кросовера – Duster. Легковий автомобіль позбавили заднього дивана, додали позаду передніх крісел сталеві обмежувальні грати і постелили дерев'яну підкладку на підлозі вантажного відсіку.

    Новинка вміщує до 1 623 літри. А вантажопідйомність – без малого пів тонни.

    Заради уніфікації Duster Commercial зберіг кузов від звичайного кросовера. Але задні двері позбавлені склопідйомників, а стекла покриті щільною непрозорою плівкою.

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    Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на вантажівку (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на вантажівку (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на вантажівку (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на вантажівку (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на вантажівку (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на вантажівку (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на вантажівку (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на вантажівку (фото)

    Підлога прогумована, додатково укриті колісні арки, тож вантажний відсік правильної форми, а його глибина сягає 1,8 метра. Передбачена накидка, щоб не подряпати бампер під час завантаження/розвантаження, є кріпильні кільця, а ось додаткових світильників або розеток немає.

    В Україні Renault Duster входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів. Більш того, кросовер є бестселером марки Renault у країні.

    Комерційна версія, скоріш за все, в Україні не продаватиметься.

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    Теги: кросовери Renault Renault Duster
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    Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на вантажівку (фото)