  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Популярний в Україні автомобіль електрифікують, але не повністю

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кросовер Renault Duster другого покоління - Популярний в Україні автомобіль електрифікують, але не повністю

    Кросовер Renault Duster другого покоління

    Фото: Renault

    Румунська Dacia працює над гібридною версію Duster – кросовера, який є одним з найпопулярніших автомобілів в Україні

    Румунський актив Renault – компанія Dacia – працює над гібридною версією Duster, кросовера, який входить в топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні.

    Як повідомляє видання InsideEVs, гібридну силову установку «Дастера» планують побудувати на базі одного з бензинових моторів:

    • 1,2-літрового з турбіною;
    • 1,8-літрового атмосферного.

    Обидва двигуна дебютують в складі гібридної силової установки на новому Kadjar. Атмосферна версія буде розвивати 200 кінських сил. Більш дорогий варіант матиме 280 «коней».

    Поки що офіційних даних про технічні характеристики майбутнього Duster. Проте вже зараз можна припустити, що гібридна версія кросовера в Україні з’явиться нескоро. Адже в «Рено» вважать, що подібні автомобілі занадто дорогі для українського покупця.

    Читайте також:

    Теги: кросовери Renault Renault Duster
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Популярний в Україні автомобіль електрифікують, але не повністю