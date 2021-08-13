Популярний в Україні автомобіль електрифікують, але не повністю

Румунська Dacia працює над гібридною версію Duster – кросовера, який є одним з найпопулярніших автомобілів в Україні

Румунський актив Renault – компанія Dacia – працює над гібридною версією Duster, кросовера, який входить в топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні.

Як повідомляє видання InsideEVs, гібридну силову установку «Дастера» планують побудувати на базі одного з бензинових моторів:

1,2-літрового з турбіною;

1,8-літрового атмосферного.

Обидва двигуна дебютують в складі гібридної силової установки на новому Kadjar. Атмосферна версія буде розвивати 200 кінських сил. Більш дорогий варіант матиме 280 «коней».

Поки що офіційних даних про технічні характеристики майбутнього Duster. Проте вже зараз можна припустити, що гібридна версія кросовера в Україні з’явиться нескоро. Адже в «Рено» вважать, що подібні автомобілі занадто дорогі для українського покупця.