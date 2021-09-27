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    Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на «спорткар» (фото)

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    Renault Duster з обвісом&nbsp;Prior Design - Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на «спорткар» (фото)
    Renault Duster з обвісом Prior Design
    Фото: Prior Design

    Німецьке ательє розробило тюнінг пакет для Renault Duster – найпопулярнішого бюджетного кросовера в Україні

    Німецьке ательє Prior Design підготувало недорогий тюнінг-обвіс для Renault Duster – найпопулярнішого бюджетного кросовера в Україні.

    Деталі для бюджетного кросовера включає в себе бампери з накладками, розширювачі колісних арок, бічні спідниці та спойлер. Весь аеродинамічний обвіс цілком обійдеться у 3 тис. євро. Ще за 300 євро можна докупити заднє антикрило.

    Оскільки йдеться про бюджетний автомобіль, пакет було вирішено зробити з дешевого та зручного для фарбування склопластику. Обвіс підійде на всі «Дастер» другого покоління.

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    Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на «спорткар» (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на «спорткар» (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на «спорткар» (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на «спорткар» (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на «спорткар» (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на «спорткар» (фото)

    З обвісом Prior Design кросовер виглядає дуже агресивно, але не варто забувати, що на демонстраційних знімках зображений занижений автомобіль з кастомними дисками, яскравими гальмівними супортами, нестандартною вихлопною системою і каркасом безпеки в салоні.

    В Україні Renault Duster входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів.

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    Теги: кросовери Renault Renault Duster
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    Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на «спорткар» (фото)