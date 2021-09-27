Улюблений бюджетний кросовер українців перетворили на «спорткар» (фото)

Німецьке ательє розробило тюнінг пакет для Renault Duster – найпопулярнішого бюджетного кросовера в Україні

Німецьке ательє Prior Design підготувало недорогий тюнінг-обвіс для Renault Duster – найпопулярнішого бюджетного кросовера в Україні.

Деталі для бюджетного кросовера включає в себе бампери з накладками, розширювачі колісних арок, бічні спідниці та спойлер. Весь аеродинамічний обвіс цілком обійдеться у 3 тис. євро. Ще за 300 євро можна докупити заднє антикрило.

Оскільки йдеться про бюджетний автомобіль, пакет було вирішено зробити з дешевого та зручного для фарбування склопластику. Обвіс підійде на всі «Дастер» другого покоління.

З обвісом Prior Design кросовер виглядає дуже агресивно, але не варто забувати, що на демонстраційних знімках зображений занижений автомобіль з кастомними дисками, яскравими гальмівними супортами, нестандартною вихлопною системою і каркасом безпеки в салоні.

В Україні Renault Duster входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів.