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    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?

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    Nissan Navara 2021 - В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    Nissan Navara 2021
    Фото: Nissan

    Японська компанія припиняє продажі в Європі пікапа Nissan Navara

    В Європі стане на одну модель Nissan менше. У найближчому майбутньому компанія зупинить європейські продажі Navara – одного з небагатьох пікапів, які можна купити в Україні офіційно. На такий крок компанія змушена піти через закриття свого підприємства в Іспанії.

    Як повідомляє Automotive News, до кінця року Nissan завершить виробництво моделі на заводі в Барселоні і виведе Navara з європейської модельної лінійки. Причиною тому став низький попит.

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    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?
    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?

    Сегмент пікапів в Європі скорочується: так, наприклад, за 2020 рік дилери Nissan реалізували в на європейському ринку менше 12 тисяч пікапів Navara проти 30 тисяч в 2016 році. У зв'язку з цим виробництво моделі поточного покоління, яка дебютувала ще в 2014 році, завершиться на заводі в Барселоні в грудні 2021 року. Підприємство буде зачинено, а вже зібраних пікапів європейцям вистачить до 2022 року.

    Чи означає припинення продажів Nissan Navara в Європі автоматичне припинення і в Україні? Як з’ясувалося, ні. Як повідомили «Главком.Техно» в українському представництві японської компанії, остаточне рішення ще не прийнято.

    «Дійсно, Nissan закриває завод в Барселоні. Але в Україну Navara може поставлятися з інших підприємств. Наприклад, з Південної Африки чи Мексики», - пояснив голова прес-служби «Ніссан Мотор Україна» Володимир Іванов.

    За його словами, попит на пікапи, звісно, невеликий. Але все ж таки такі автомобілі купує корпоративний сегмент. Тому українське представництво не хоче відмовлятися від цієї моделі.

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    Теги: автопром Nissan авторинок
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    В Європі зникне одна з моделей Nissan. Чи лишиться вона в Україні?