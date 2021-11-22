В Україні дорожчає автомобільний газ: як змінилися ціни на заправках

За вихідні автомобільний газ в Україні подорожчав на 11 копійок

За вихідні – 20-21 листопада – середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС зросла на 11 копійок – до 19 грн за літр. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

На АЗС WOG вартість автогазу зросла в середньому на 10 копійок – до 19,68 грн/л.

На SOCAR – на 20 копійок – до 19,58 грн/л.

Автогаз на станціях AMIC подорожчав на 16 копійок – до 18,77 грн/л.

Мережа АЗС «Приват», яка має найбільшу кількість газових модулів, підвищила ціни в середньому на 15-16 копійок – до 18,32-18,33 грн/л.

На станціях Shell пальне додало в ціні вісім копійок – до 18,97 грн/л.

Газ на станціях «БРСМ-Нафта» та Motto подорожчав у середньому до 19,30 та 19,24 грн/л відповідно.

Такі мережі як «Авантаж 7», KLO, Prime, «Фактор», «Автотранс», Chipo, BVS, ZOG та інші підняли ціни на 10-40 коп./л

Як змінилися ціни на автогаз в Україні