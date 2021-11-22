В Україні дорожчає автомобільний газ: як змінилися ціни на заправках
За вихідні автомобільний газ в Україні подорожчав на 11 копійок
За вихідні – 20-21 листопада – середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС зросла на 11 копійок – до 19 грн за літр. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
На АЗС WOG вартість автогазу зросла в середньому на 10 копійок – до 19,68 грн/л.
На SOCAR – на 20 копійок – до 19,58 грн/л.
Автогаз на станціях AMIC подорожчав на 16 копійок – до 18,77 грн/л.
Мережа АЗС «Приват», яка має найбільшу кількість газових модулів, підвищила ціни в середньому на 15-16 копійок – до 18,32-18,33 грн/л.
На станціях Shell пальне додало в ціні вісім копійок – до 18,97 грн/л.
Газ на станціях «БРСМ-Нафта» та Motto подорожчав у середньому до 19,30 та 19,24 грн/л відповідно.
Такі мережі як «Авантаж 7», KLO, Prime, «Фактор», «Автотранс», Chipo, BVS, ZOG та інші підняли ціни на 10-40 коп./л
Як змінилися ціни на автогаз в Україні
|Компанія
|Ціна, грн
|Зміни, грн
|ОККО
|19,65
|0,00
|WOG
|19,68
|0,10
|Авіас
|18,32
|0,15
|Укрнафта
|18,33
|0,16
|AMIC
|18,77
|0,16
|Shell
|18,97
|0,08
|SOCAR
|19,88
|0,20
|БРСМ-Нафта
|19,30
|0,33
|KLO
|19,58
|0,19
|Паралель
|19,59
|0,00
|Автотранс
|19,33
|0,15
|UPG
|18,89
|0,00
|Prime
|19,20
|0,40
|BVS
|18,89
|0,10
|Chipo
|18,90
|0,12
|Авантаж 7
|18,55
|0,30
|ZOG
|18,20
|0,40
|Фактор
|18,80
|0,30
|Marshal
|18,50
|0,00
|Mango
|18,88
|0,00
|Motto
|19,24
|0,19
|Середня ціна в Україні:
|19,00
|0,11
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