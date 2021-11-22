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    В Україні дорожчає автомобільний газ: як змінилися ціни на заправках

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    Автомобільний газ продовжує дорожчати - В Україні дорожчає автомобільний газ: як змінилися ціни на заправках
    Автомобільний газ продовжує дорожчати
    фото: glavcom.ua

    За вихідні автомобільний газ в Україні подорожчав на 11 копійок

    За вихідні – 20-21 листопада – середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС зросла на 11 копійок – до 19 грн за літр. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

    На АЗС WOG вартість автогазу зросла в середньому на 10 копійок – до 19,68 грн/л.

    На SOCAR – на 20 копійок – до 19,58 грн/л.

    Автогаз на станціях AMIC подорожчав на 16 копійок – до 18,77 грн/л.

    Мережа АЗС «Приват», яка має найбільшу кількість газових модулів, підвищила ціни в середньому на 15-16 копійок – до 18,32-18,33 грн/л.

    На станціях Shell пальне додало в ціні вісім копійок – до 18,97 грн/л.

    Газ на станціях «БРСМ-Нафта» та Motto подорожчав у середньому до 19,30 та 19,24 грн/л відповідно.

    Такі мережі як «Авантаж 7», KLO, Prime, «Фактор», «Автотранс», Chipo, BVS, ZOG та інші підняли ціни на 10-40 коп./л

    Як змінилися ціни на автогаз в Україні

    Компанія Ціна, грн Зміни, грн
    ОККО 19,65 0,00
    WOG 19,68 0,10
    Авіас 18,32 0,15
    Укрнафта 18,33 0,16
    AMIC 18,77 0,16
    Shell 18,97 0,08
    SOCAR 19,88 0,20
    БРСМ-Нафта 19,30 0,33
    KLO 19,58 0,19
    Паралель 19,59 0,00
    Автотранс 19,33 0,15
    UPG 18,89 0,00
    Prime 19,20 0,40
    BVS 18,89 0,10
    Chipo 18,90 0,12
    Авантаж 7 18,55 0,30
    ZOG 18,20 0,40
    Фактор 18,80 0,30
    Marshal 18,50 0,00
    Mango 18,88 0,00
    Motto 19,24 0,19
    Середня ціна в Україні: 19,00 0,11

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    Теги: АЗС пальне KLO ОККО WOG
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    В Україні дорожчає автомобільний газ: як змінилися ціни на заправках