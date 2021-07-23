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    В Україні продовжує дорожчати автогаз. Як змінилися ціни за тиждень

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    На АЗС дорожчає автогаз - В Україні продовжує дорожчати автогаз. Як змінилися ціни за тиждень
    На АЗС дорожчає автогаз
    Фото: Getty Images

    Протягом всього тижня ціни на скраплений газ на АЗС зростали. За цей час вартість пального встигла піднятися майже на гривню

    За тиждень, що минає (16-23 липня), середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС підвищилася на 94 копійок за літр. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

    В мережах OKKО та WOG вартість автогазу виросла на 50-60 копійок – до 17,49 та 17,38 гривень за літр відповідно.

    Автогаз на станціях SOCAR подорожчав на гривню – до 17,48 грн/л.

    Мережа АЗС «Привату», що володіє найбільшою кількістю газових модулів, підвищила ціни в середньому на 1,47 гривні – до 16,29 грн/л.

    На станціях мережі AMIC пальне подорожчало на 97 копійок – до 16,34 грн/л.

    Газ на станціях «БРСМ-Нафта» і Motto подорожчав до 16,61 та 16,41 грн/л відповідно.

    У мережі KLO за тиждень ціна зросла на 60 копійок – до 16,19 грн/л.

    KLO і «Авантаж 7» підняли ціни до 16,94 і 15,85 грн/л відповідно.

    Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 16 по 23 липня, грн/л

    Компанія Ціна Динаміка
    ОККО 17,49 0,50
    WOG 17,38 0,60
    Авіас 16,28 1,47
    Укрнафта 16,29 1,47
    AMIC 16,34 0,97
    Shell 16,41 0,84
    SOCAR 17,48 1,00
    БРСМ-Нафта 16,69 0,84
    KLO 16,94 0,75
    Паралель 17,25 0,50
    Автотранс 16,78 0,80
    UPG 16,53 0,78
    SUNOIL 16,35 0,81
    BVS 16,19 0,80
    Chipo 16,26 0,78
    Prime 16,00 0,85
    Авантаж 7 15,85 0,87
    Marshal 15,80 0,80
    Укргазвидобування 16,39 0,80
    Кворум 16,40 1,00
    Mango 15,91 0,84
    Motto 16,41 0,83
    Середня ціна в Україні: 16,66 0,94

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    Теги: АЗС пальне KLO ОККО WOG
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    В Україні продовжує дорожчати автогаз. Як змінилися ціни за тиждень