В Україні продовжує дорожчати автогаз. Як змінилися ціни за тиждень
Протягом всього тижня ціни на скраплений газ на АЗС зростали. За цей час вартість пального встигла піднятися майже на гривню
За тиждень, що минає (16-23 липня), середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС підвищилася на 94 копійок за літр. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
В мережах OKKО та WOG вартість автогазу виросла на 50-60 копійок – до 17,49 та 17,38 гривень за літр відповідно.
Автогаз на станціях SOCAR подорожчав на гривню – до 17,48 грн/л.
Мережа АЗС «Привату», що володіє найбільшою кількістю газових модулів, підвищила ціни в середньому на 1,47 гривні – до 16,29 грн/л.
На станціях мережі AMIC пальне подорожчало на 97 копійок – до 16,34 грн/л.
Газ на станціях «БРСМ-Нафта» і Motto подорожчав до 16,61 та 16,41 грн/л відповідно.
У мережі KLO за тиждень ціна зросла на 60 копійок – до 16,19 грн/л.
KLO і «Авантаж 7» підняли ціни до 16,94 і 15,85 грн/л відповідно.
Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 16 по 23 липня, грн/л
|Компанія
|Ціна
|Динаміка
|ОККО
|17,49
|0,50
|WOG
|17,38
|0,60
|Авіас
|16,28
|1,47
|Укрнафта
|16,29
|1,47
|AMIC
|16,34
|0,97
|Shell
|16,41
|0,84
|SOCAR
|17,48
|1,00
|БРСМ-Нафта
|16,69
|0,84
|KLO
|16,94
|0,75
|Паралель
|17,25
|0,50
|Автотранс
|16,78
|0,80
|UPG
|16,53
|0,78
|SUNOIL
|16,35
|0,81
|BVS
|16,19
|0,80
|Chipo
|16,26
|0,78
|Prime
|16,00
|0,85
|Авантаж 7
|15,85
|0,87
|Marshal
|15,80
|0,80
|Укргазвидобування
|16,39
|0,80
|Кворум
|16,40
|1,00
|Mango
|15,91
|0,84
|Motto
|16,41
|0,83
|Середня ціна в Україні:
|16,66
|0,94
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