В Україні виставлено на продаж унікальний BMW із джакузі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
В Україні виставлено на продаж унікальний BMW із джакузі
Пробіг незвичного лімузина складає 81 000 км і продавець стверджує, що автомобіль в ідеальному стані
фото: autobazar_ua1

Люди захоплюються креативним автомобілем та багато жартують

В Україні продається незвичний BMW 7 Series 1999 року. Знаменитий люксовий седан перетворили на нестандартний лімузин. Як інформує «Главком», про це йдеться на сторінці autobazar_ua1 в Instagram.

Так, авто зареєстроване у Києві. Це представницький седан BMW 7 Series, який подовжили за рахунок вставки із вікном між дверима. Це дозволило встановити у салоні не лише великий диван, а й джакузі.

В Україні виставлено на продаж унікальний BMW із джакузі фото 1

Ванна доповнена спеціальними портами для забору та зливу води. За потреби її можна перемістити та скласти, і тоді лімузин матиме звичайний інтер’єр.

Крім того, у салоні BMW 7 Series E38 можна помітити два телевізори і аудіосистему. В оздобленні використали шкіру та дерево, а передні сидіння мають електропривід.

В Україні виставлено на продаж унікальний BMW із джакузі фото 2

Для доопрацювання взяли модифікацію BMW 740i, яка оснащена 4,4-літровим V8 потужністю 286 к. с. та 5-ступінчастою автоматичною КПП.

Пробіг незвичного лімузина складає 81 000 км і продавець стверджує, що автомобіль в ідеальному стані. Ціна BMW 7 Series E38 становить $9999.

В Україні виставлено на продаж унікальний BMW із джакузі фото 3

«Торгу немає, розгляну обмін», – підсумував продавець.

У коментарях до публікації люди захоплюються креативним автомобілем та багато жартують.

В Україні виставлено на продаж унікальний BMW із джакузі фото 4

«Можна, будь ласка, іще мангал для шашлику ? Відразу куплю»; «Вода залишається від колишнього власника?»; «У Києві актуально зараз, так»; «Уявіть, як у нього скло пітніє»; «На поворотах скільки води виливається з ванни?», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, частка «свіжопригнаних» автомобілів на вторинному ринку сягнула рекордних 77%. Це на 24% більше порівняно з 2024 роком. Головним драйвером ажіотажу наприкінці минулого року став масовий запит на електромобілі через очікуване повернення ПДВ на їх імпорт з 1 січня 2026 року.

