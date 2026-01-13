Головна Київ Новини
Перебої зі світлом, теплом та водою: як подати заявку на 15-51, якщо лінія перевантажена

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Перебої зі світлом, теплом та водою: як подати заявку на 15-51, якщо лінія перевантажена
За 11 січня Контактний центр отримав близько 19 тисяч телефонних дзвінків
Контактний центр міста Києва працює з навантаженням, що зросло в 15 разів порівняно зі звичайним днем

Через негоду та ворожі атаки на об’єкти енергоінфраструктури Контактний центр Києва працює в режимі безпрецедентного навантаження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  Офіційний портал Києва.

Рекордні 19 тисяч дзвінків за добу

Як повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, лише за 11 січня Контактний центр отримав близько 19 тисяч телефонних дзвінків і понад 10 тисяч електронних звернень через сайт. Це у 15 разів перевищує середньодобове навантаження на операторів.

Як гарантовано подати заявку?

Щоб ваше звернення не загубилося і було опрацьоване швидше, міська влада закликає переходити на електронні сервіси. Усі цифрові заявки реєструються в онлайн-режимі та миттєво передаються комунальникам чи райадміністраціям.

Скористайтеся одним із способів:

  • Сайт: за посиланням 1551.gov.ua;
  • Застосунок: мобільний додаток «15-51» (можна завантажити у Google Play та App Store).

«У таких умовах особливо важливо користуватися саме електронними форматами. Усі звернення, подані через сайт або мобільний застосунок, опрацьовуються в повному обсязі», – наголосив Загуменний.

Наголошується, що навіть за умови перевантаження, фахівці центру продовжують не лише реєструвати скарги, а й контролювати терміни їх виконання відповідними службами.

За наявною на даний момент інформацію, без тепла в столиці залишаються ще майже 800 будинків. Зокрема, в Печерському, частині Голосіївського та Соломʼянського районів. В інші подачу теплоносія відновили.

У Києві усі оселі, які залишались без світла після масованої атаки 9 січня, знову підключені до енергосистеми. Водночас в столиці застосовуються відключення електроенергії. У Шевченківському, Подільському, Оболонському, Солом’янському та Святошинському районах діють стабілізаційні графіки.

У Києві та Бучанському районі Київщини 13 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення електроенергії

Теги: влада застосунок Київгаз Київ Київтеплоенерго

