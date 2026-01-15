Головна Техно Авто
Ринок вживаних авто. Оприлюднено десять найпопулярніших моделей

glavcom.ua
фото з відкритих джерел

Український авторинок у 2025 році продемонстрував стрімке зростання попиту на автомобілі з пробігом.

Частка «свіжопригнаних» автомобілів на вторинному ринку сягнула рекордних 77%. Це на 24% більше порівняно з 2024 роком. Головним драйвером ажіотажу наприкінці минулого року став масовий запит на електромобілі через очікуване повернення ПДВ на їх імпорт з 1 січня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на асоціацію «Укравтопром».

Незмінним королем української вторинки залишається німецька класика. Volkswagen Golf знову очолив рейтинг – за рік українську реєстрацію отримали 12 812 таких авто. Його цінують за надійність, доступність запчастин та вибір на європейських аукціонах.

Топ-10 вживаних авто в Україні за 2025 рік:

  • Volkswagen Golf –  12 812 шт.
  • Tesla Model Y – 10 683 шт.
  • Tesla Model 3 – 9 348 шт.
  • Renault Megane – 8 379 шт.
  • Skoda Octavia – 7 754 шт.
  • Nissan Leaf – 7 559 шт.
  • Volkswagen Tiguan – 7 439 шт.
  • Audi Q5 – 6 933 шт.
  • Nissan Rogue – 6 310 шт.
  • Kia Niro – 5 799 шт.

Вперше в історії українського ринку електромобілі зайняли настільки високі позиції в загальному рейтингу. Tesla Model Y та Model 3 сумарно залучили понад 20 тис. власників. Експерти пояснюють це не лише екологічністю, а й прагненням встигнути придбати авто до скасування податкових пільг. Попит на електричні моделі створив потужний імпульс для розвитку мережі зарядних станцій по всій країні.

Нагадаємо, чеський автовиробник Skoda Auto спрямував усі інтелектуальні та виробничі ресурси на розробку наступного покоління електромобілів. Головна мета стратегії 2026 року – не просто оновити модельний ряд, а повністю переформатувати його, скоротивши технологічний розрив із китайським гігантом BYD. 

Теги: рейтинг автомобіль авторинок

