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«Побачили ознаки сп’яніння». Поліція забрала водійське посвідчення у військової, розгорівся скандал

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Побачили ознаки сп’яніння». Поліція забрала водійське посвідчення у військової, розгорівся скандал
Правоохоронці зупинили військову через те, що їм здалося, що вона мала ознаки алкогольного сп'яніння, проте Ярина Чорногуз відмовилася пройти перевірку
фото: yara_chornohuz/Instagram

Військова Ярина Чорногуз заявила, що працівники поліції нібито незаконно відібрали у неї водійське посвідчення 

Після початку комендантської години працівники поліції зупинили автомобіль бойового медика та письменниці Ярини Чорногуз. Як повідомила Чорногуз, правоохоронець забрав її водійське посвідчення через порушення комендантської години в Києві, згодом вона ледве встигла забрати в нього військовий квиток і посвідчення учасника бойових дій. 

Пост Ярини Чорногуз
Пост Ярини Чорногуз
скріншот

У соціальних мережах здійснявся галас, адже, за словами Чорногуз, працівники поліції висловили до неї неповагу, як до військовослужбовця Збройних сил України. Проте згодом перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький заявив, що під час спілкування патрульні побачили ознаки сп’яніння у Чорногуз і запропонували пройти огляд за допомогою Драгеру або в закладі охорони здоровʼя, проте жінка відмовилася. 

«Близько 4:20 ранку у Києві рухався автомобіль під керуванням Ярини Чорногуз, який правомірно зупинив екіпаж патрульної поліції з метою перевірки дотримання комендантської години. Під час спілкування, патрульні побачили ознаки сп’яніння і запропонували пройти огляд за допомогою Драгеру або в закладі охорони здоровʼя. Водійка відмовилась, що є складом правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП. Відповідальність передбачає штраф і позбавлення права керування, тому посвідчення водія, за законом тимчасово вилучається до прийняття рішення судом з даної справи. Це стандартна законна процедура. До завершення розгляду справи, водій може отримати тимчасовий талон на право керування. Під час розмови із водійкою патрульні виконували свою роботу і спілкувались ввічливо і неагресивно. Натомість, керманичка всіляко намагалась представити це неповагою до військових», – повідомив Білошицький.

Білошицький також показав фрагмент відео розмови Чорногуз із поліціянтами і зазначив: не намагається виставити військовослужбовицю ЗСУ у «поганому світлі», проте співробітники поліції не поводилися зневажливо, як вона про це заявила.

Чорногуз, у свою чергу, пояснила: не пройшла перевірку через те, що їй здалася принизливою підозра, що від неї «пахне алкоголем».

«Відмовилася я від проходження експертизи з ним, тому що мені здалося принизливою його підозра, що в мене є запах алкоголю. Також в мене не було довіри до нього. Мені не сподобалася фраза про те, що він має перевірити, чи мій військовий квиток не підробка. Та фрази «До чого тут ЗСУ? До чого тут ветеранки?». Оскільки я з травня на терапії антидепресантами «Золофт», які не можна вживати з алкоголем. Якщо що, я пройшла незалежну експертизу сьогодні, і якщо її не сфальшують, як то буває часом – тоді поділюся», – повідомила Чорногуз.

Ярина Чорногуз пояснила, чому не пройшла перевірку
Ярина Чорногуз пояснила, чому не пройшла перевірку
скріншот

У соціальних мережах вирує дискусія: багато користувачів стали на захист військовослужбовиці і заявляють про свавілля поліціянтів. Проте інші заперечують: якщо жінка відмовилася пройти тест на стан алкогольного сп'яніння та пересувала містом під час комендантської години, то в чому провина поліції?

Українці обговорюють зупинення Ярини Чорногуз працівниками поліції
Українці обговорюють зупинення Ярини Чорногуз працівниками поліції
скріншот

Нагадаємо, що працівниця поліції біля блокпосту під Києвом збила на смерть військового.

Теги: Київ військові поліція

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