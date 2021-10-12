Знайшлася країна, яка готова відродити автопром в Україні

В Україні може з’явитися одразу декілька автомобільних заводів з іноземними інвестиціями

Україною зацікавилися іноземні автомобільні компанії. Цього року з’явилася інформація одразу про декілька нових виробництв. Якщо перемовини закінчаться вдало, то в Україні можуть розпочати виробництво сучасних автобусів. У тому числі й електричних.

Інвестувати в обидва проєкти будуть компанії з Туреччини.

Про виробництво турецьких автобусів в Україні заговорили ще навесні 2021 року. Тоді секретар Харківської міської ради Ігор Терехов повідомляв, що протягом декількох років Харків планує закупити близько 500 автобусів турецького виробництва. З них 150 автобусів закуплять у Туреччині. А решту машин будуть збирати у Харкові.

Ішлося про автобуси турецької Karsan. Останнім часом компанія активно просуває свої продукцію на українському ринку. Тож, зрозуміло, що для неї розпочинати виробництва лише заради одного проєкту у Харкові сенсу немає. Скоріш за все, Karsan матиме виробничий майданчик для складання автобусів для українського ринку в цілому.

Не виключено, що приклад Karsan наслідуватимуть й інші турецькі компанії, які також дуже активні останнім часом в Україні, про що свідчать останні дані продажів.

Також турки почали цікавитися виробництвом в Україні автобусів на електричній тязі. Жвавий інтерес до українського ринку проявляє Otokoc, яка вже має українське представництво – «Отокоч Україна».

«Отокоч» відома тим, що здає в оренду та лізинг легкові автомобілі. Але власники компанії активно займаються і розвитком виробництва автобусів під власним брендом – Otokar. Ці автобуси вже закуповує «Миронівський хлібопродукт». Також у вересні 10 автобусів Otokar закупила Вінниця. Останні працюють на природному газі.

А нещодавно технікою компанії зацікавилися у Львові. Причому міська влада сподівається на те, що «Отокоч» розгорне виробництво в Україні. До того ж, львівський голова Андрій Садовий розраховує, що автобуси будуть електричними.

«Ми відновлюємо виробництво автобусів і тролейбусів, але й дуже зацікавлені співпрацювати у великих проєктах з виробництва електрокарів», – зазначив Садовий, який вже встиг зустрітися з представниками «Отокоч».

У модельному ряду Otokar дійсно є електричний автобус. Ця модель називається, e-Kent C. На одному заряді батареї такий автобус, за даними виробника, проїжджає 300 кілометрів.

Otokar e-Kent C батареєю ємністю 300 кіловат-годин. Це приблизно всемеро більше ніж, наприклад, у Nissan Leaf. Зарядити електробус можна за 4 години.

До речі, електричні автобуси є й у лінійці Karsan.

За словами Садового, Україна потребує понад 30 тис. одиниць громадського транспорту. Тож для виробників автобусів роботи більше ніж достатньо.