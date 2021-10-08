- Огляд Nissan Juke 2021: бестселер повернувся в Україну

В Україну повернувся Nissan Juke, який у першому поколінні був бестселером у своїй «ваговій» категорії. Чи вдасться його наступнику повернути собі титул?

Що сподобалося:

приємний та практичний салон;

зручний багажник;

сучасні системи безпеки;

енергоємна підвіска.

Чого не вистачило:

більш «просунутої» інформаційно-розважальної системи;

бездротової зарядки для смартфонів;

потужнішого мотора.

Колись Nissan Juke першого покоління був найбільш продаваним міським кросовером в Україні. Хоча тоді, за великим рахунком, і поняття такого не було – «міський кросовер». Це просто був автомобіль для тих, хто не хотів купувати «сіренькі» хетчбеки а-ля Ford Fiesta чи Skoda Fabia.

Juke, який українці через співзвучність нарекли «Жуком», привертав увагу завдяки своїй нестандартній зовнішності. Не можна сказати, що він був красенем. Але в нього була своя харизма, яку не можна було не помітити.

У 2019 році Nissan презентував друге покоління «Жука». До України через різні перешкоди він дістався лише у 2021-му. За цей час багато чого змінилося. Хоча б можна згадати вітчизняні дебюти Renault Captur і Peugeot 2008. У сегменті міських кросоверів розпочалася справжня війна за покупця.

Сьогодні майже у всіх виробників є що запропонувати тим, хто шукає невеличкий кросовер для міста.

Тож вже очевидно, що повернення для Nissan Juke не буде легким. Але чи буде воно вдалим? Що ж, давайте спробуємо спрогнозувати. На щастя, «Главком.Техно» вдалося познайомитися з новинкою. Тож нам є що сказати про японського «Жука».

Зовнішність та платформа

Nissan Juke другого покоління побудовано на одній платформі з новим Renault Captur. Який, до речі, також дебютував в Україні у 2021 році. Але цей факт навряд чи сильно засмучує українській офіс Nissan, адже Captur ніколи не користувався попитом у українців. Та й взагалі, саме французька лінійка Renault не дуже популярна в Україні. Компанії вдається добре продавати лише румунські моделі.

Змінивши покоління, Juke не втратив оригінальної зовнішності. Кросовер зберіг фірмову оптику, «потаємну» ручку відкривання задніх дверей, обводи колісних арок і стильні колірні рішення.

У порівнянні з попередником новий Juke став на 75 міліметрів довше, на 35 міліметрів ширше і на 30 міліметрів вище. Як бачимо, автомобіль підріс, але при цьому схуд на 23 кілограми. Дивуватися тут немає чому, адже в конструкції застосовані нові, легші матеріали.

Салон навпаки став більш консервативним. Хоча пластикові вставки на підголівниках мають дуже ефектний та навіть футуристичний вигляд. Особливо у поєднанні зі спікерами аудіосистеми, про яку ми ще поговоримо пізніше.

Приріст у габаритах позитивно позначився на просторі салону: запас для ніг задніх пасажирів збільшився на 58 міліметрів, а простору над головою стало більше на 11 міліметрів.

У цілому можна сказати, що Nissan Juke постаршав. Він став більшим, але не втратив своє оригінальності. Його не сплутаєш ані з Toyota C-HR, ані Honda HR-V.

Мультимедія та панель приладів

Juke можна замовити з акустичною системою Bose, до складу якої входять вісім спікерів, чотири з яких розміщені у підголівниках передніх крісел. Вигляд це має ефектний. Та й звучить дуже добре.

А ось 8-дюймовий сенсорний екран немає якихось особливостей, про які варто було б говорити окремо. Це стандартний для сучасного автомобіля дисплей з тачскріном. Добре, що є підтримка Apple CarPlay та Android Auto.

Що стосується роз’ємів та входів для підключення чи живлення пристроїв, тут теж нічого особливого. Є декілька входів USB – по одному на кожен ряд сидінь. Обидва – Type-A. Звісно, що у 2021 році хотілося б вже мати Type-C. Але називати Type-A архаїкою поки що зарано.

Попереду також є розетка на 12 вольт. Вона єдина. У багажнику та на другому ряді сидінь розетки немає. Проте навряд чи це можна назвати мінусом. Адже у цьому класі ніхто не пхає купу розеток у салон та багажник.

Панель приладів з аналоговими спідометром та тахометром. По центру може бути великий бортовий комп’ютер, який частково виконує функції цифрової панелі. Вигляд це має не такий крутий, як на Peugeot 2008, але 7-дюймовий кольоровий екран добре виконує свою роботу. Та й картинка приємна.

Бездротова зарядка для смартфонів у списку обладнання не фігурує. Для когось, можливо, це буде мінусом.

Отже, інформаційно-розважальне обладнання Nissan Juke можна оцінити на «добре». Все необхідне є. Але хотілося б мати сучасні роз’єми USB-C та штатну бездротову зарядку для смартфонів. Тим більш, що аудиторія «Жука» – це, переважно, молоді люди, які вже жити не можуть без новітніх технологій.

Повністю цифрова приладова панель теж не завадила б такому автомобілю. Звісно, що вона не є обов’язковим атрибутом хорошого кросовера. Але плюсом для деяких покупців точно була б.

Практичність

Новий Juke – досить практичний автомобіль. Я вже казав про збільшений простір у салоні. Збільшився і багажник – до 422 літрів. І це гарний показник для цього класу автомобілів.

Але справа не тільки у габаритах та просторі. Juke – в цілому продуманий кросовер. Наприклад, у нього двері перекривають пороги, завдяки чому під час посадки чи висадки одяг лишається чистим.

Передні сидіння – з інтегрованим підголівником – дуже зручні.

Добре організовано і простір у багажнику. У верхньому положенні полиця утворює рівну підлогу відносно складених задніх сидінь, не лишаючи борту. Завантажувати багаж дуже зручно.

Під полицею – запасне колесо, що не може не радувати, адже не всі моделі у цьому класі мають такий «аксесуар». Дехто обмежується ремонтним комплектом.

Хотілося б ще мати підлокітник на другому ряді сидінь. Але тут його немає, як і у переважної більшості конкурентів. Пересувати задній ряд сидінь вперед-назад теж не можна, хоча у деяких конкурентів така опція є.

Висновок – автомобілем зручно користуватися. Багажник продуманий та місткий. У салоні є все для комфортного пересування. Можливо, можна було б додати деяке обладнання на задній ряд. Але повторюся, він типовий для цього класу автомобілів, адже вважається, що у таких маленьких кросоверах люди їздять переважно попереду.

Безпека

Тест-драйв Nissan Juke 2021

Nissan Juke не можна назвати автомобілем, який нафаршировано системами активної безпеки. Але все необхідне тут є: круговий огляд, парктроніки, система моніторингу «сліпих» зон та контроль рядності руху.

Juke також вміє розпізнавати рухомі об’єкти та попереджати про перехресний рух позаду.

У списку обладнання немає систем розпізнавання дорожніх знаків та втоми водія. Також мені не вдалося знайти у переліку обладнання адаптивний круїз-контроль. Був лише стандартний для сучасних автомобілів круїз з обмежувачем швидкості. Хоча тут є система інтелектуального екстреного гальмування.

Знову-таки, відсутність деяких систем безпеки – типова ситуація для українського ринку. Імпортер намагається запропонувати привабливу ціну для не найбагатшого покупця в Європі. Тож, доводиться від чогось відмовлятися.

Мотор та трансмісії

Літровий мотор працює в парі з 7-ступінчастим роботом

Мотор та трансмісії я лишив на останок, тому що тут, за великим рахунком, немає про що довго розповідати. Juke має виключно один бензиновий мотор об’ємом один літр та потужністю 114 кінських сил.

Коробки – дві. Одна з них – 6-ступінчаста «механіка». Але навряд чи в такому автомобілі вона користуватиметься попитом. Це ж автомобіль переважно для міста. Скоріш за все, більшість покупців обиратимуть 7-діапазонний «робот» з двома зчепленнями, який дуже злагоджено працює у парі з літровим двигуном.

Силовий агрегат відмінно поводить себе у місті. А ось за містом потужності іноді не вистачає. Це не критичний момент. Але все ж таки хотілося б, щоб був вибір силових агрегатів.

Мабуть, логічним розвитком для Juke була б поява гібридної силової установки. Тим більше, що у спорідненого Captur вона вже є. Щоправда, в Україні така версія поки що не продається.

До речі, вже є чутки про те, що гібридна версія Juke з'явиться до кінця 2021 року. За неофіційною інформацією, кросовер має запозичити електрифіковану силову установку саме у Captur. І це буде дуже цікавий варіант, який, теоретично, матиме 140 кінських сил та зможе проїжджати на електричній тязі до 50 кілометрів.

Висновки

Новий Nissan Juke можна оцінити на тверду «четвірку». Він практичний, зручний та добре обладнаний. І до п’яти балів він не дотягує лише тому, що через велику конкуренцію вимоги до сучасних автомобілів зросли неймовірно. І жоден з виробників не може виконати всіх забаганок покупця і при цьому запропонувати адекватну ціну.

Juke, без сумніву, знайде свого покупця в Україні. За великим рахунком, у нього немає мінусів, які б перекреслювали його переваги.

Отже, якщо вам потрібен невеликий міський кросовер, новий Juke – це більш ніж достатній привід завітати до салону Nissan.