Volkswagen і BMW призупиняють випуск авто через дефіцит українських деталей

В автоконцернів виникла проблема з кабелями, що виготовлялися в Україні

Великі європейські автовиробники, зокрема Volkswagen і BMW, були змушені тимчасово призупинити роботу своїх заводів через брак деталей, що виготовлялися в Україні. Про це пише Financial Times.

Насамперед йдеться про кабелі, що використовуються в автомобільній електроніці. Таку продукцію виготовляли близько 40 заводів на території України. Країна забезпечувала близько 20% європейських постачань кабелів, за оцінками AutoAnalysis.

«Проблема з кабелями в тому, що це найважливіша деталь, - зазначив Олександр Маріан із консалтингової компанії AlixPartners. - Без кабелів не можна розпочати навіть базове складання автомобілів».

Крім того, на відміну від багатьох інших автозапчастин, кабелі, зазвичай, мають індивідуальні параметри для кожної окремої моделі автомобіля, наголошує FT.

Автовиробники зайняті пошуком альтернативних джерел постачання, сказав глава Volkswagen Герберт Дісс. Проте такі альтернативи передбачають або перенесення виробничих потужностей, що складно з огляду на ситуацію на західних кордонах України, або створення нових, що загрожує значними тимчасовими та фінансовими витратами.

За оцінками Домініка Трайба з Vendigital, одиниця обладнання для виробництва кабелів коштує від 100 тис. фунтів стерлінгів ($130 тис.) до 2 млн фунтів, до того ж таке обладнання запрацює через 3-6 місяців. Також у випуску автомобільної проводки зайняті кваліфіковані кадри, знайти які буде непросто.

Тим часом багато заводів на території України продовжують працювати. За даними Volkswagen, дев'ять із 11 українських постачальників компанії функціонують, хоча і не на повну силу.

Але проблема із постачанням продукції на територію європейських країн зберігається.

До слова, російський «АвтоВАЗ» відправляє працівників у відпустку через брак деталей.

Багатьом автосалонам у РФ вже скоро нічим стане торгувати. Через війну, розпочату Росією проти України, низка закордонних автокомпаній заявили про зупинку постачання машин російським дилерам: Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Mazda, Mercedes-Benz, Volvo та інші.

Джерело: Інтерфакс-Україна