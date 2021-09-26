Volvo повністю відмовиться від шкіряних салонів до 2030 року

Автовиробник очікує, що до 2025 року чверть матеріалів, що використовуються в нових автомобілях, складатиметься з перероблених компонентів

Шведський автовиробник Volvo Cars планує до 2030 року замінити шкіру в салонах своїх автомобілів на альтернативні матеріали, пише Інтерфакс-Україна.

Автовиробник очікує, що до 2025 року чверть матеріалів, що використовуються в нових автомобілях, складатиметься з перероблених компонентів, отриманих на основі біологічної сировини.

Один з матеріалів, який буде використовуватися для салонів автомобілів, отримав назву Nordico. Він складається з тканини, отриманої з таких переробних компонентів, як пляшки з поліетилентерефталату, а також «матеріалів з лісів в Швеції і Фінляндії і перероблених винних пробок», відзначає компанія.

Водночас компанія продовжить використовувати вовняні матеріали від ряду сертифікованих постачальників.

«Пошук продуктів і матеріалів, при виробництві яких не завдається шкоди тваринам, буде непростим, але це не причина відмовлятися від такого важливого завдання», — заявив директор Volvo зі стійкості Стюарт Темплара.

Кілька інших автовиробників також повідомили про наміри відмовитися від шкіряної оббивки.

Так, в 2019 році виробник електрокарів Tesla Inc. повідомив, що салон електромобіля Model 3 «на 100% виконано не з шкіри».

Преміальний автовиробник Porsche також пропонує клієнтам варіант салону спортивного електромобіля Taycan з альтернативних матеріалів.