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    Volvo повністю відмовиться від шкіряних салонів

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    Volvo повністю відмовиться від шкіряних салонів до 2030 року<br /><br /> - Volvo повністю відмовиться від шкіряних салонів
    Volvo повністю відмовиться від шкіряних салонів до 2030 року

    Фото: cnbc.com

    Автовиробник очікує, що до 2025 року чверть матеріалів, що використовуються в нових автомобілях, складатиметься з перероблених компонентів

    Шведський автовиробник Volvo Cars планує до 2030 року замінити шкіру в салонах своїх автомобілів на альтернативні матеріали, пише Інтерфакс-Україна.

    Автовиробник очікує, що до 2025 року чверть матеріалів, що використовуються в нових автомобілях, складатиметься з перероблених компонентів, отриманих на основі біологічної сировини.

    Один з матеріалів, який буде використовуватися для салонів автомобілів, отримав назву Nordico. Він складається з тканини, отриманої з таких переробних компонентів, як пляшки з поліетилентерефталату, а також «матеріалів з лісів в Швеції і Фінляндії і перероблених винних пробок», відзначає компанія.

    Водночас компанія продовжить використовувати вовняні матеріали від ряду сертифікованих постачальників.

    «Пошук продуктів і матеріалів, при виробництві яких не завдається шкоди тваринам, буде непростим, але це не причина відмовлятися від такого важливого завдання», — заявив директор Volvo зі стійкості Стюарт Темплара.

    Кілька інших автовиробників також повідомили про наміри відмовитися від шкіряної оббивки.

    Так, в 2019 році виробник електрокарів Tesla Inc. повідомив, що салон електромобіля Model 3 «на 100% виконано не з шкіри».

    Преміальний автовиробник Porsche також пропонує клієнтам варіант салону спортивного електромобіля Taycan з альтернативних матеріалів.

    Теги: Tesla Porsche Volvo
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    Volvo повністю відмовиться від шкіряних салонів