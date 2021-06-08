Які електромобілі купували українці у травні 2021 року
Найпопулярніші моделі електромобілів в Україні у травні 2021 року
В останній місяць весни Українці купили 622 електромобіля. До цієї цифри потрапили, як нові моделі, так і вживані авто, які було імпортовано з-за кордону. При цьому частка нових машин склала всього 11 відсотків, повідомляє асоціація «Укравтопром».
Основну масу зареєстрованих у травні електромобілів склали легкові авто – 590 штук:
- нових – 66 шт;
- вживаних – 524 шт.
Із 32 комерційних електромобілів, що отримали в минулому місяці українські номери, новою була лише одна машина.
Найпопулярнішим електрокаром вкотре став Nissan Leaf. Впродовж місяця українську реєстрацію отримали 186 авто цієї моделі.
Другий результат продемонструвала Tesla Model 3. В її заліку 66 реєстрацій.
У трійку бестселерів травня потрапив Audi E-Tron. Цей електрокар вибрали 33 автомобілісти.
Четвертим за популярністю став електромобіль Tesla Model S – 32 реєстрації.
Замикає ТОП-5 травневого ринку автомобілів на акумуляторних джерелах живлення Chevrolet Bolt – 29 шт.
Найпопулярнішим комерційним електромобілем місяця став Renault Kangoo Z.E. – 24 реєстрації.
Всього за п’ять місяців з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли трохи більше 3 тисяч електромобілів, або на 12% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.
Частка уживаної техніки в цій кількості складає 90%.
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