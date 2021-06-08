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    Які електромобілі купували українці у травні 2021 року

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    Nissan Leaf - найпопулярніший електромобіль в Україні - Які електромобілі купували українці у травні 2021 року
    Nissan Leaf - найпопулярніший електромобіль в Україні
    Фото з відкритих джерел

    Найпопулярніші моделі електромобілів в Україні у травні 2021 року

    В останній місяць весни Українці купили 622 електромобіля. До цієї цифри потрапили, як нові моделі, так і вживані авто, які було імпортовано з-за кордону. При цьому частка нових машин склала всього 11 відсотків, повідомляє асоціація «Укравтопром».

    Основну масу зареєстрованих у травні електромобілів склали легкові авто – 590 штук:

    • нових – 66 шт;
    • вживаних – 524 шт.

    Із 32 комерційних електромобілів, що отримали в минулому місяці українські номери, новою була лише одна машина.

    Найпопулярнішим електрокаром вкотре став Nissan Leaf. Впродовж місяця українську реєстрацію отримали 186 авто цієї моделі.

    Другий результат продемонструвала Tesla Model 3. В її заліку 66 реєстрацій.

    У трійку бестселерів травня потрапив Audi E-Tron. Цей електрокар вибрали 33 автомобілісти.

    Четвертим за популярністю став електромобіль Tesla Model S – 32 реєстрації.

    Замикає ТОП-5 травневого ринку автомобілів на акумуляторних джерелах живлення Chevrolet Bolt – 29 шт.

    Найпопулярнішим комерційним електромобілем місяця став Renault Kangoo Z.E. – 24 реєстрації.

    Всього за п’ять місяців з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли трохи більше 3 тисяч електромобілів, або на 12% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

    Частка уживаної техніки в цій кількості складає 90%.

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    Теги: Електромобілі Tesla Renault Nissan Nissan Leaf Audi Chevrolet Bolt Tesla Model S
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    Які електромобілі купували українці у травні 2021 року