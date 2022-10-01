З 1 жовтня на дорогах України діятиме важливе правило

З 1 жовтня до 1 травня на автомобілях поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні

З 1 жовтня в Україні важливо позначати переміщення автомобілів увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар. Про це нагадала Патрульна поліція України.

«Друзі, нагадуємо про обов'язкову до виконання вимогу ПДР – з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що світловий день стає коротшим, а в осінньо-зимовий період дощів, туманів і снігопадів часто виникає недостатня видимість на дорозі. Саме тому важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар.

«Так ваш автомобіль буде помітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, а ще – знизиться ризик потрапляння в ДТП. Будьте відповідальними й безпечних вам доріг», – зазначають в поліції.

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня відбулися деякі зміни, які безпосередньо стосуються водіїв. Зокрема, водії можуть в електронному вигляді укладати договори міжнародного страхування «Зелена картка».

До слова, у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо керування автомобілями, яким передбачається дозволити керування легковим автомобілем з 16 років.