Запас ходу більший ніж у Tesla: китайці показали новий електромобіль

Китайська Geely продемонструвала електромобіль, який зможе проїжджати на одній зарядці 700 кілометрів

Китайська Geely підготувала чергову новинку – електричний універсал Zeekr 001. Про новинки поки що майже нічого не відомо. Всі деталі китайці обіцяють розкрити 15 квітня 2021 під час світового дебюту автомобіля.

Zeekr 001

На даний момент ми лише знаємо, що на одному заряді батареї Zeekr 001 зможе проїжджати 700 кілометрів – більше, ніж будь-яка модель Tesla. А до «сотні» новинка розганятиметься приблизно за 4 секунди.

Zeekr 001

Проте Zeekr 001 – це не єдиний електромобіль, який обіцяє перевершити Tesla за запасом ходу. У квітні також дебютує люксовий електричний седан Mercedes EQS, який зможе проїжджати на одній зарядці 770 кілометрів.

Детально про новинку від Mercedes «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Не менш гідного конкурента Tesla нещодавно також презентувала Kia. Корейська компанія показала електричний кросовер EV6. На одній зарядці він здатен проїжджати більше 500 кілометрів. А поповнити батарею на 80% можна менш ніж за 20 хвилин.

Детально про Kia EV6 – за цим посиланням.