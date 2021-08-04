Запрацювала нова система конфіскації автомобілів. Хто може залишитися без транспорту?

Державна виконавча служба запровадила нову систему пошуку автомобілів боржників

В Україні почала працювати нова система конфіскації автомобілів. Вона допомагає Державній виконавчий службі розшукувати арештовані за борги транспортні засоби. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Гайченко, заступник міністра з питань виконавчої служби у Міністерстві юстиції.

«Перші 16 боржників, у яких виконавці минулого тижня вилучили авто, досі не можуть зрозуміти: як вони нас знайшли? Роками ми не платили аліменти та штрафи і все було ок! А тут залишили машину на кілька годин – і її вже вантажать на евакуатор для продажу на майданчику OpenМarket Сетам», – відзначив Гайченко.

З найбільших кейсів минулого тижня (за інформацією Гайченко):

вантажний Mercedes-Benz, продаж якого частково покриє борг у 2,7 млн грн перед фізичною особою;

Mercedes S-класу, вилучений за понад 3 млн боргу перед державою;

Opel Astra – покриє 177 покриває заборгованості по аліментах на утримання дитини;

Renault Modus – змусить власника сплатити 11 штрафів за порушення ПДР на суму 12 тисяч гривень.

Принцип роботи нової системи пошуку арештованих автомобілів не розголошується.

«Коли минулої п’ятниці я анонсував цей пост, було бажання розказати, яку круту роботу ми зробили, хто є учасниками проєкту і як все це працює. Але така інформація може допомогти боржникам обходити систему. Тому, залишу технічну сторону питання не розкритою», – пояснив Гайченко.