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    Запрацювала нова система конфіскації автомобілів. Хто може залишитися без транспорту?

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    В Україні запрацювала нова система конфіскації автомобілів - Запрацювала нова система конфіскації автомобілів. Хто може залишитися без транспорту?

    В Україні запрацювала нова система конфіскації автомобілів

    Фото з відкритих джерел

    Державна виконавча служба запровадила нову систему пошуку автомобілів боржників

    В Україні почала працювати нова система конфіскації автомобілів. Вона допомагає Державній виконавчий службі розшукувати арештовані за борги транспортні засоби. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Гайченко, заступник міністра з питань виконавчої служби у Міністерстві юстиції.

    «Перші 16 боржників, у яких виконавці минулого тижня вилучили авто, досі не можуть зрозуміти: як вони нас знайшли? Роками ми не платили аліменти та штрафи і все було ок! А тут залишили машину на кілька годин – і її вже вантажать на евакуатор для продажу на майданчику OpenМarket Сетам», – відзначив Гайченко.

    З найбільших кейсів минулого тижня (за інформацією Гайченко):

    • вантажний Mercedes-Benz, продаж якого частково покриє борг у 2,7 млн грн перед фізичною особою;
    • Mercedes S-класу, вилучений за понад 3 млн боргу перед державою;
    • Opel Astra – покриє 177 покриває заборгованості по аліментах на утримання дитини;
    • Renault Modus – змусить власника сплатити 11 штрафів за порушення ПДР на суму 12 тисяч гривень.

    Принцип роботи нової системи пошуку арештованих автомобілів не розголошується.

    «Коли минулої п’ятниці я анонсував цей пост, було бажання розказати, яку круту роботу ми зробили, хто є учасниками проєкту і як все це працює. Але така інформація може допомогти боржникам обходити систему. Тому, залишу технічну сторону питання не розкритою», – пояснив Гайченко.

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    Теги: Міністерство юстиції ПДР Державна виконавча служба Mercedes Opel Renault
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    Запрацювала нова система конфіскації автомобілів. Хто може залишитися без транспорту?