Жахливі дороги та висока смертність. Названо найгіршу у світі країну для водіїв

Росію назвали найгіршою у світі країною для водіїв

Росію назвали найгіршою у світі країною для водіїв

Британці оприлюднили рейтинг найгірших країн для автомобілістів. Експерти оцінювали якість доріг та безпеку

Британська компанія Compare the Market дослідила умови життя для водіїв у різних країнах світу. Експерти звертали увагу на:

якість доріг;

завантаженість;

безпеку руху.

За результатами досліджень було складено рейтинг країн з найкращими та найгіршими умовами для водіїв.

Найгірші країни для водіїв

Серед лідерів найгірших країн для водіїв опинилася Мексика, яка зайняла третє місце. Експерти відзначили, що в Мексиці не найгірша якість доріг, але місцеві водії мають великі витрати. Також у цій країні висока смертність через аварії.

На другому місці серед найгірших – Бразилія. Тут найвищий рівень смертності на дорогах серед країн, що потрапили до дослідження. Також експерти відзначили високі втрати водіїв порівняно з їх доходами.

А ось найгіршою країною у світі для водіїв британці визнали Росію. За їх даними, в РФ найгірша якість доріг, високий рівень смертності, а також найбільша завантаженість трас серед усіх країн рейтингу.

Найкращими у світі країнами для автомобілістів експерти визнали Данію, США та Нідерланди.

України в загальному заліку немає. Чи приймали до уваги експерти нашу країну, невідомо.

Що відбувається в Україні

В Україні протягом найближчого року має повернутися обов’язковий технічний огляд для всіх без виключення легковиків. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів.

Детально про повернення обов'язкового технічного огляду ми розповідали у матеріалі за цим посиланням.

Ще одне нововведення – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.