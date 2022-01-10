Тотальний контроль та нові покарання: що чекає на водіїв у 2022 році

Головні нововведення для водіїв у 2022 році

У 2022 році життя водіїв має суттєво змінитися: на дорогах з’являться нові «розумні» камери, а покарання за порушення правил стануть ще суворішими

У 2021 році багато що змінилося у житті українських водіїв. Рік почався з того, що влада суттєво збільшили штрафи за порушення правил дорожнього руху. Мінімальний штраф підняли до 510 грн. А ось максимальний сягнув 51 тис. грн.

Змінилися і правила дорожнього руху. Переважно нововведення стосувалися нових знаків та розмітки. І загалом були продиктовані новими реаліями жаття. Наприклад, популяризацією електромобілів та велосипедів.

Ще одна важлива минулорічна зміна – нові правила підготовки водіїв та нові відмітки у водійських посвідченнях. Тут варто згадати, що з кінця минулого року фактично заборонили керувати автомобілями з механічною коробкою тим, хто здавав екзамени на «автоматі». Відповідну помітку почали робити у правах.

Про всі нововведення «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Але цей рік для водіїв буде набагато «веселішим» ніж минулий. Про це свідчать нові ініціативи влади. У 2022-му на водіїв чекають наступні нововведення:

«розумні» камери на дорогах;

комплекси, що розпізнають обличчя водіїв;

нова система покарань та позбавлення водійських брав;

повернення обов’язкового техогляду;

нові зміни до правил дорожнього руху.

А тепер розберемо кожен пункт докладно.

Нові «розумні» камери

Якщо зараз камери на дорогах фіксують виключно перевищення швидкості, то найближчим часом вони навчаться розпізнавати й інші порушення правил дорожнього руху. Про що повідомив Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Вже цього року поліція почне тестувати нові комплекси автоматичної фіксації порушень. Вони розрізнятимуть дорожню розмітку та сигнали світлофору. А це дасть їм можливість визначати порушників, які:

проїжджають на червоне світло;

люблять їздити смугою громадського транспорту;

виїжджають на зустрічну смугу там, де цього робити не можна.

Перші тестові комплекси з новими функціями запрацюють до квітня 2022 року. А Білошицький закликав українців долучитися до їх встановлення.

«Закликаю громади долучатися до цього процесу та розвитку системи автофіксації та звертатися з пропозиціями про встановлення камер автоматичної фіксації», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Розпізнання облич водіїв

Встановленням «розумних» камер справа у 2022 році не обмежиться. На дорогах також мають з’явитися високотехнологічні комплекси, які вміють розпізнавати обличчя.

Точної дати, коли ці комплекси з’являться на дорогах, поки немає. Але необхідне для цього обладнання вже замовили. Про це свідчать дані про державні закупівлі на сайті «Прозорро». МВС має отримати обладнання вже до кінця 2021 року.

Нова система покарань та позбавлення водійських прав

У Верховній раді зареєстровано проєкт закону, який можуть прийняти вже найближчим часом. У ньому описана нова система покарань водіїв за порушення правил дорожнього руху. Автори документу пропонують запровадити систему балів. Якщо водіїв за рік збирає певну кількість балів, у нього забирають права без рішення суду.

Без прав лишатимуться водії, які протягом року наберуть:

12 або більше балів;

вісім або більше балів, якщо мова йде про водіїв, що отримали водійське посвідчення менше року тому.

Проєкт закону про бали - не єдиний документ, який пропонує посилити відповідальність водіїв на дорозі. Ще минулого року народна депутатка Юлія Світлична зареєструвала у Верховній Раді проєкт закону, який збільшує відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху. На думку Світличної, необхідність прийняття закону «зумовлена непоодинокими випадками масштабних ДТП всією країною».

Депутатка пропонує прописати у кодексі про адміністративні правопорушення можливість довічного позбавлення права керувати автомобілем «за систематичне порушення порядку користування цим правом».

Детально про обидва проєкти законів «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Повернення обов’язкового техогляду

Повернутися обов’язковий технічний огляд має не пізніше вересня 2022 року. Тобто, в українських водіїв лишилося менше року «вільного» життя.

Зараз розробкою проєкту закону про техогляд активно займається Міністерство інфраструктури. Не все йде гладко. Але час у міністерства ще є. Та й коли законопроєкт буде готовий для подання у Верховну Раду прийняти його можуть дуже швидко. Тож, сумніватися у тому, що в Україні вже протягом року запровадять обов’язковий техогляд, немає причин.

Обов’язковий технічний огляд зобов’язані будуть проходити власники легкових та вантажних автомобілів, а також власники причепів.

Скоріш за все, технічний огляд треба буде проходити через чотири роки після першої реєстрації нового автомобіля, а потім кожні два роки.

Наприклад, один із законопроєктів передбачає черговість для авто залежно від року випуску. Транспортні засоби, зареєстровані у непарному році, мають пройти техогляд у 2023 році, а зареєстровані у парному або з останньою цифрою «нуль» – у 2024 році.

На всі найважливіші питання, пов’язані з поверненням обов’язкового техогляду, «Главком» відповідав у матеріалі за цим посиланням.

Нові зміни до правил дорожнього руху

Міністерство внутрішніх справ хоче зобов’язати водіїв змінювати шини на зимові та літні, а також постійно, у будь-який час доби та пори року, їздити з увімкненими фарами.

Інформація про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту постанови Кабміну про внесення відповідних змін у ПДР з’явилася на сайт міністерства.

МВС вважає, що такі зміни призведуть до позитивного впливу на рівень безпеки дорожнього руху, зниження кількості аварій та підвищення відповідальності водіїв.

Детально про «гумову» ініціативу МВС «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.