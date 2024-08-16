З'явились перші фото нового сімейного кросовера Volkswagen

Кросовер дебютує у бензинових версіях, а пізніше з'явиться плагін-гібрид

У інтернет потрапили перші фото Volkswagen Tayron другого покоління. Кросовер презентують до кінця нинішнього року. Про нього розповіли на сайті Carscoops.

На новий Volkswagen Tayron L чекають великі зміни. Якщо кросовер першого покоління продавався переважно у Китаї, то його наступник стане «глобальною» моделлю та буде представлений у більшій кількості країн. Зокрема, у США та Канаді він замінить семимісний Volkswagen Tiguan Allspace.

Volkswagen Tayron L замінить Tiguan в окремих країнах фото: carscoops.com

Автомобіль схожий на новий Volkswagen Tiguan третього покоління, проте все ж має агресивніший вигляд. У нього ширша решітка радіатора та більше виражені задні крила, а боковини прикрашені виштамповками. Версія R Line має виразніший дизайн.

Кросовер Volkswagen Tayron L збудований на тій же платформі MQB Evo, що й Tiguan, але довший на 133 мм.

Кросовер випускатимуть у бензинових та гібридних версіях фото: carscoops.com

Розміри Volkswagen Tayron L:

довжина – 4695 мм;

ширина – 1854 мм;

висота – 1685 мм;

колісна база – 2791 мм.

Салон VW Tayron L на фото не показали. Скоріше за все, він нагадуватиме інтер’єр Volkswagen Tiguan.

Новий Volkswagen Tayron L спочатку запропонують із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (160 к. с.) і 2,0 л (186 та 220 к. с.). Пізніше з’явиться 272-сильний плагін-гібрид.