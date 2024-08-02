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Які авто найпопулярніші серед українців: статистика

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Які авто найпопулярніші серед українців: статистика
Найпопулярнішим авто серед українців є Volkswagen
фото: volkswagen-newsroom.com

Найбільше серед моделей машин було імпортовано Skoda Octavia – 5 047 одиниць

Понад 228 тис. авто ввезли в Україну за сім місяців 2024 року, що на 14,2% більше, ніж торік. 71% від усіх машин були вживаними. Про це йдеться у дослідженні Opendatabot.ua.

У дослідженні йдеться, що 71% імпортованих цьогоріч авто – вживані, середній вік яких складає дев'ять років. Попит серед українців на електромобілі виріс на 83%.

Які авто найпопулярніші серед українців: статистика фото 1

Найбільше завезених авто зареєстрували у Києві – 13,7%. У топ трійку потрапили також Львівщина (10,2%) та Одещина (7,4%).

Які авто найпопулярніші серед українців: статистика фото 2

Найбільшим попитом серед українців стабільно користуються авто: 

  • Volkswagen – 25 498 авто (11,2%)
  • Renault – 17 479 авто  (7,7%)
  • Audi – 13 173 авто або 5,8%.

Найбільше серед моделей машин було імпортовано Skoda Octavia – 5 047 одиниць. Також найпопулярніші Volkswagen Golf та Volkswagen Passat – 4 965 та 4 147 авто відповідно.

Які авто найпопулярніші серед українців: статистика фото 3

У дослідженні йдеться, що майже кожен другий ввезений цьогоріч автомобіль є бензиновим. Дизельні становлять 27,5% від загальної кількості. Попри те, що імпорт електрокарів виріс в 1,8 раза за рік, у загальній кількості на них припадає лише 13,1% нововвезених авто.

Нагадаємо, що в Україні з'явився перший електромобіль Jeep. Кросовер запропонують виключно в електрифікованих версіях.

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Теги: автомобіль Volkswagen Audi Renault Електромобілі Україна українці

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