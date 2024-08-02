Які авто найпопулярніші серед українців: статистика

Найбільше серед моделей машин було імпортовано Skoda Octavia – 5 047 одиниць

Понад 228 тис. авто ввезли в Україну за сім місяців 2024 року, що на 14,2% більше, ніж торік. 71% від усіх машин були вживаними. Про це йдеться у дослідженні Opendatabot.ua.

У дослідженні йдеться, що 71% імпортованих цьогоріч авто – вживані, середній вік яких складає дев'ять років. Попит серед українців на електромобілі виріс на 83%.

Найбільше завезених авто зареєстрували у Києві – 13,7%. У топ трійку потрапили також Львівщина (10,2%) та Одещина (7,4%).

Найбільшим попитом серед українців стабільно користуються авто:

Volkswagen – 25 498 авто (11,2%)

Renault – 17 479 авто (7,7%)

Audi – 13 173 авто або 5,8%.

Найбільше серед моделей машин було імпортовано Skoda Octavia – 5 047 одиниць. Також найпопулярніші Volkswagen Golf та Volkswagen Passat – 4 965 та 4 147 авто відповідно.

У дослідженні йдеться, що майже кожен другий ввезений цьогоріч автомобіль є бензиновим. Дизельні становлять 27,5% від загальної кількості. Попри те, що імпорт електрокарів виріс в 1,8 раза за рік, у загальній кількості на них припадає лише 13,1% нововвезених авто.

Нагадаємо, що в Україні з'явився перший електромобіль Jeep. Кросовер запропонують виключно в електрифікованих версіях.