Названо найпопулярніші електромобілі в Європі за 2024 рік (фото)

За 2024 рік в Європі продали майже мільйон електрокарів

Кросовер Tesla Model Y втрачає популярність, проте залишається наймасовішим електрокаром на європейському ринку. Водночас зростає попит на китайські електромобілі

Продажі електромобілів у Європі продовжують збільшуватися, хоча темпи росту дещо знизилися. За першу половину 2024 року було реалізовано 950 тис. електрокарів, що на 2% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікував сайт InsideEVs.

Tesla Model Y зберігає лідерство попри падіння продажів фото: Tesla Motors

Серед автовиробників лідером на європейському ринку є Volkswagen – 178 тис. проданих електрокарів за перше півріччя. Також відзначається стрімкий ріст у китайських концернів. Так, продажі BYD зросли у 5,6 раза (з 3 тис. до 17 тис. одиниць), а Geely – на 52%.

А от Tesla, навпаки, демонструє спад продажів. Попит на електрокросовер Tesla Model Y знизився одразу на 26% (до 101 181 авто) і він втратив абсолютне лідерство на європейському ринку, проте залишився першим у сегменті електрокарів.

Volvo EX30 потрапив до трійки лідерів фото: Volvo

А от седан Tesla Model 3, який посідає друге місце, став популярнішим на 37% (58 400 авто). На третє місце сенсаційно піднявся новачок ринку – електрокросовер Volvo EX30 (36 980 од.). До ТОП 5 також потрапили MG4 і Volkswagen ID.4.

Найпопулярніші електромобілі в Європі за 2024 рік: