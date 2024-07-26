Названо найпопулярніші електромобілі в Європі за 2024 рік (фото)
Кросовер Tesla Model Y втрачає популярність, проте залишається наймасовішим електрокаром на європейському ринку. Водночас зростає попит на китайські електромобілі
Продажі електромобілів у Європі продовжують збільшуватися, хоча темпи росту дещо знизилися. За першу половину 2024 року було реалізовано 950 тис. електрокарів, що на 2% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікував сайт InsideEVs.
Серед автовиробників лідером на європейському ринку є Volkswagen – 178 тис. проданих електрокарів за перше півріччя. Також відзначається стрімкий ріст у китайських концернів. Так, продажі BYD зросли у 5,6 раза (з 3 тис. до 17 тис. одиниць), а Geely – на 52%.
А от Tesla, навпаки, демонструє спад продажів. Попит на електрокросовер Tesla Model Y знизився одразу на 26% (до 101 181 авто) і він втратив абсолютне лідерство на європейському ринку, проте залишився першим у сегменті електрокарів.
А от седан Tesla Model 3, який посідає друге місце, став популярнішим на 37% (58 400 авто). На третє місце сенсаційно піднявся новачок ринку – електрокросовер Volvo EX30 (36 980 од.). До ТОП 5 також потрапили MG4 і Volkswagen ID.4.
Найпопулярніші електромобілі в Європі за 2024 рік:
- Tesla Model Y – 101 181 проданих авто (-26%).
- Tesla Model 3 – 58 400 од. (+37%).
- Volvo EX30 – 36 980 (новачок на ринку).
- MG4 – 31 922 (+4%).
- Volkswagen ID.4 – 29 146 (-30%).
- Volkswagen ID.3 – 29 136 (-17%).
- Skoda Enyaq – 25 248 (-2%).
- Volvo EX40 – 25 223 (-5%).
- BMW iX1 – 24 506 (+53%).
- Audi Q4 – 24 456 (+9%).
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