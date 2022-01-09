Експерти розповіли про наступний бюджетний iPhone

За даними ЗМІ, найдоступніша модель iPhone збереже існуючий дизайн у наступного поколінні

iPhone SE 2022 модельного року не відрізнятиметься від моделі 2020 року щодо дизайну. Смартфон з оновленим зовнішнім виглядом з'явиться лише у 2024 році, повідомляє видання Gagadget.

Чутки про нову модель iPhone SE ходили весь 2021 рік. Але смартфон так і не був представлений. За новою інформацією, його покажуть цієї весни, а щодо зовнішнього вигляду змін можна не чекати.

Змусити користувачів купувати майбутню новинку може підтримка мереж 5G у поєднанні з невисокою ціною. Чи це компенсує застарілий зовнішній вигляд, покаже час.

iPhone SE 2022 запозичить дизайн моделі iPhone SE 2020, яка, у свою чергу, стала копією смартфона iPhone 8, випущеного у далекому 2017 році.

Редизайн iPhone SE заплановано лише на 2024 рік. Саме тоді компанія Apple планує презентувати нову версію SE у дизайні iPhone Xr (або iPhone 11 із подвійною камерою).

А ось начинку, точніше її найголовнішу частину – процесор – iPhone SE третього покоління отримає найпотужнішу - чіп Apple A14 Bionic, який використовується в нинішньому, 12 поколінні iPhone.

Сьогодні iPhone SE другого покоління є найдоступнішим смартфоном в лінійці Apple. В Україні ціни на смартфон стартують від 14,6 тис. грн.

Нагадаємо, минулого року було презентовано нове покоління смартфонів Apple – iPhone 13. Новинка має такий само дизайн, як і його попередник. Мабуть, головна відмінність – це зменшена, так звана, брова – виїмка зверху екрана, де розміщено фронтальну камеру та різні датчики.

Pro-версії iPhone 13 отримали новий екран Super Retina XDR, який має пік яскравості 1000 ніт та частоту оновлення 120 Гц. Остання – адаптивна. Тобто, залежить від того, який контент споживає користувач.

Детальніше про iPhone 13 – за посиланням.