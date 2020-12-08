Apple може використати деталі Samsung для оновлення камери iPhone
Apple планує розробку iPhone з перископічними камерами з 2022 року
Відома американська компанія Apple планує тотальне оновлення камери iPhone з метою забезпечення 10-кратного оптичного наближення без шкоди для якості зображення.
Про це повідомляє видання TheElec.
Цікаво, що для реалізації цієї ідеї Apple збирається закуповувати компоненти у Samsung. Наразі iPhone забезпечує лише 2,5-кратне оптичне збільшення.
Річ у тому, що закупівля деталей не буде здійснена напряму у Samsung. Перископічні камери для Apple постачатиме компанія LG, а вона своєю чергою буде проводити закупівлю лінз та інших компонентів у Samsung Electro-Mechanics. Така схема допоможе Apple зберегти ділові відносини з LG та уникнути юридичних проблем.
Apple планує розробку iPhone з перископічними камерами з 2022 року. Власники моделей лінійки iPhone 13 матимуть можливість вперше може записати відео у форматі 8K.