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    Девайси

    Apple може використати деталі Samsung для оновлення камери iPhone

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    Apple презентувала нові бездротові накладні навушники AirPods Max за 549 доларів - Apple може використати деталі Samsung для оновлення камери iPhone
    Apple презентувала нові бездротові накладні навушники AirPods Max за 549 доларів
    Фото: Apple

    Apple планує розробку iPhone з перископічними камерами з 2022 року

    Відома американська компанія Apple планує тотальне оновлення камери iPhone з метою забезпечення 10-кратного оптичного наближення без шкоди для якості зображення.

    Про це повідомляє видання TheElec.

    Цікаво, що для реалізації цієї ідеї Apple збирається закуповувати компоненти у Samsung. Наразі iPhone забезпечує лише 2,5-кратне оптичне збільшення.

    Річ у тому, що закупівля деталей не буде здійснена напряму у Samsung. Перископічні камери для Apple постачатиме компанія LG, а вона своєю чергою буде проводити закупівлю лінз та інших компонентів у Samsung Electro-Mechanics. Така схема допоможе Apple зберегти ділові відносини з LG та уникнути юридичних проблем. 

    Apple планує розробку iPhone з перископічними камерами з 2022 року. Власники моделей лінійки iPhone 13 матимуть можливість вперше може записати відео у форматі 8K. 

    Теги: технології Apple смартфон
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