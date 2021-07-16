Apple програла китайцям. Кому вдалося обійти iPhone за продажами

У другому кварталі 2021 року Apple поступилася на світовому ринку китайській компанії

Аналітики Canalys опублікували свіжий звіт про світові продажі смартфонів у другому кварталі 2021 року. Документ дозволяє зайвий раз переконається, що від втрати позицій Huawei на міжнародному ринку виграли китайські бренди, але найбільше – Xiaomi. У минулому кварталі їй вдалося випередити Apple за обсягом продажів і вийти на друге місце, впритул наблизившись до лідера Samsung.

У звіті Canalys статистика приведена не в абсолютному, а у відносному вираженні. Так, обсяг світового ринку смартфонів виріс на 12% на тлі відновлення галузі після ковідних обмежень. Лідером, як і раніше, залишається Samsung, яка наростила продажі на 15% і посіла 19% ринку.

У спину корейському гігантові дихає Xiaomi з часткою 17%. Що цікаво, Xiaomi зуміла наростити поставки на 83% - найвищий показник в топ-5 найбільших виробників смартфонів.

Продажі смартфонів Xiaomi виросли більш ніж на 300% в Латинській Америці, на 150% в Африці і на 50% в Західній Європі.

Але середня ціна продажу за одиницю у Xiaomi як і раніше на 40% нижче, ніж у Samsung, і на 75% менше в порівнянні з Apple, яка займає третє місце за обсягом продажів з часткою 14%. У минулому кварталі в штуках Apple відвантажила на 1% більше смартфонів, ніж рік тому.

У першу п'ятірку також увійшли китайські Oppo і Vivo, які входять в концерн BBK Electronics. Їхні частки ідентичні - 10%.

Джерело: ITC.ua