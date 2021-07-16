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    Apple програла китайцям. Кому вдалося обійти iPhone за продажами

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    Xiaomi обійшла Apple за об'ємами продажу смартфонів / Фото з відкритих джерел - Apple програла китайцям. Кому вдалося обійти iPhone за продажами
    Xiaomi обійшла Apple за об'ємами продажу смартфонів / Фото з відкритих джерел

    У другому кварталі 2021 року Apple поступилася на світовому ринку китайській компанії

    Аналітики Canalys опублікували свіжий звіт про світові продажі смартфонів у другому кварталі 2021 року. Документ дозволяє зайвий раз переконається, що від втрати позицій Huawei на міжнародному ринку виграли китайські бренди, але найбільше – Xiaomi. У минулому кварталі їй вдалося випередити Apple за обсягом продажів і вийти на друге місце, впритул наблизившись до лідера Samsung.

    У звіті Canalys статистика приведена не в абсолютному, а у відносному вираженні. Так, обсяг світового ринку смартфонів виріс на 12% на тлі відновлення галузі після ковідних обмежень. Лідером, як і раніше, залишається Samsung, яка наростила продажі на 15% і посіла 19% ринку.

    У спину корейському гігантові дихає Xiaomi з часткою 17%. Що цікаво, Xiaomi зуміла наростити поставки на 83% - найвищий показник в топ-5 найбільших виробників смартфонів.

    Продажі смартфонів Xiaomi виросли більш ніж на 300% в Латинській Америці, на 150% в Африці і на 50% в Західній Європі.

    Але середня ціна продажу за одиницю у Xiaomi як і раніше на 40% нижче, ніж у Samsung, і на 75% менше в порівнянні з Apple, яка займає третє місце за обсягом продажів з часткою 14%. У минулому кварталі в штуках Apple відвантажила на 1% більше смартфонів, ніж рік тому.

    У першу п'ятірку також увійшли китайські Oppo і Vivo, які входять в концерн BBK Electronics. Їхні частки ідентичні - 10%.

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    Джерело: ITC.ua

    Теги: Apple Samsung Xiaomi Oppo Huawei
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    Apple програла китайцям. Кому вдалося обійти iPhone за продажами