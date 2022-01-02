Google може випустити свій перший розумний годинник вже в 2022 році

Над годинником працює група апаратного забезпечення Google Pixel

Чутки про можливий випуск компанією Google власного розумного годинника ходять вже декілька років, але це нарешті може статися у 2022 році, повідомляє видання Insider.

Над годинником, що отримав кодову назву Rohan, працює група апаратного забезпечення Google Pixel окремо від Fitbit, яку Google купив за $2,1 мільярда на початку цього року.

Згідно зі звітом Insider, поки не ясно, чи насправді компанія називатиме його Pixel Watch.

Проте відомо, що вони виконуватимуть майже ту ж роль, що й телефони Pixel для Android – стануть прикладом для споживачів та партнерів з обладнання, для того щоб показати, на що здатне програмне забезпечення Google.

Очікується, що годинник буде коштувати більше, ніж моделі від Fitbit, і він буде більшою мірою конкурувати з Apple Watch, повідомляє джерело The Verge.

Годинник матиме основні функції відстеження фізичної активності, включаючи підрахунок кроків та вимірювання частоти серцевого ритму. Крім того, Google працює над інтеграцією програмного забезпечення Fitbit в Wear OS (під кодовою назвою Nightlight).

Цього року компанія перезапустила платформу для розумних годинників. В партнерстві з Samsung була представлена її третя версія, яка об’єднала в собі операційну систему Tizen та саму Wear OS. Але поки що Wear OS 3.0 запущено лише на годинниках Galaxy Watch 4, в яких надана перевага програмам та сервісам Samsung, а не Google.

Згідно зі звітом за Insider, у Google майже був Pixel Watch. Моделі LG Watch Sport та LG Watch Style, випущені в 2017 році, спочатку повинні були продаватися як частина бренду Pixel, але керівник апаратного забезпечення Google Рік Остерло відмовився від цієї ідеї, оскільки вони «не виглядали як те, що належало сімейству Pixel».