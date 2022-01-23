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    Google звинуватили у нечесній рекламі смартфонів Pixel

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    У США вважають, що Google нечесно рекламував свої смартфони - Google звинуватили у нечесній рекламі смартфонів Pixel
    У США вважають, що Google нечесно рекламував свої смартфони
    фото з відкритих джерел

    У США подали до суду на Google через, як стверджує позивач, оманливу рекламу смартфона Pixel 4

    Генеральний прокурор Техасу подав до суду на компанію Google. Позов стосується старого смартфона Pixel 4, який дебютував у 2019 році.

    Google звинувачують у нечесній рекламі на радіо. Компанія нібито замовила смартфона. Але на той момент він ще не був випущений, тому радіоведучі не могли його протестувати.

    У позові йдеться, що Google вимагала від рекламодавців говорити про свої позитивні особисті відчуття від використання гаджета, причому «Google зажадала запису і трансляції рекламних оголошень з використанням формулювань, що вводять в оману».

    Реклама транслювалася у період з 28 жовтня по 2 грудня 2019 року. За цей час, як стверджується в позові, Google ніколи не надавав смартфони жодному з восьми радіоведучих, які записали персоналізовані повідомлення про їх використання.

    Google поки що ситуацію не коментує.

    Останній смартфон від Google – Pixel 6 – дебютував минулого року. Пристрій отримав унікальний дизайн з модулем камери на всю ширину смартфона. Такого рішення немає жоден сучасний телефон.

    Також нові «Пікселі» першими отримали процесор Tensor, розробкою якого займалася Google. Більш детально про ці смартфони «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    В Україні смартфони Pixel офіційно не продаються.

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    Теги: Google смартфон Pixel
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    Google звинуватили у нечесній рекламі смартфонів Pixel