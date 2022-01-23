Google звинуватили у нечесній рекламі смартфонів Pixel

У США вважають, що Google нечесно рекламував свої смартфони

У США подали до суду на Google через, як стверджує позивач, оманливу рекламу смартфона Pixel 4

Генеральний прокурор Техасу подав до суду на компанію Google. Позов стосується старого смартфона Pixel 4, який дебютував у 2019 році.

Google звинувачують у нечесній рекламі на радіо. Компанія нібито замовила смартфона. Але на той момент він ще не був випущений, тому радіоведучі не могли його протестувати.

У позові йдеться, що Google вимагала від рекламодавців говорити про свої позитивні особисті відчуття від використання гаджета, причому «Google зажадала запису і трансляції рекламних оголошень з використанням формулювань, що вводять в оману».

Реклама транслювалася у період з 28 жовтня по 2 грудня 2019 року. За цей час, як стверджується в позові, Google ніколи не надавав смартфони жодному з восьми радіоведучих, які записали персоналізовані повідомлення про їх використання.

Google поки що ситуацію не коментує.

Останній смартфон від Google – Pixel 6 – дебютував минулого року. Пристрій отримав унікальний дизайн з модулем камери на всю ширину смартфона. Такого рішення немає жоден сучасний телефон.

Також нові «Пікселі» першими отримали процесор Tensor, розробкою якого займалася Google. Більш детально про ці смартфони «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

В Україні смартфони Pixel офіційно не продаються.