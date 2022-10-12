Як обрати хороший повербанк: гайд по зовнішніх акумуляторах

Для покупки краще вибрати повербанк від великої фірми з гарантією виробника

Під час війни та можливих відключень електроенергії важливо залишатися на звʼязку з рідними та близькими. Тобто мати заряджений смартфон. А для роботи важливо, щоби не сідала батарея у планшета чи ноутбука. Головними рятівниками у цьому питанні є повербанки, тобто зовнішні акумулятори.

Пристрій дозволяє зарядити телефон навіть без світла і завжди залишатися на зв'язку зі своїми близькими. Рекомендується мати хоча б один такий пристрій на сім'ю – в критичний момент він вас дуже виручить.

Як обрати надійний повербанк

Найголовніший показник у виборі повербанку – ємність батареї. Вона вимірюється в міліампер-годинах. За цією величиною можна визначити, скільки разів ти зможеш заряджати свої гаджети.

Якщо повербанк матиме велику ємність батареї, його габарити і вага теж будуть великими.

Тому, перш ніж купувати підживлювач, переконайся, чи буде Вам зручно брати великий павербанк у дорогу чи на роботу.

Повербанки бувають різних потужностей – від 1000 до 50000 mah. Цей показник впливає на те, скільки разів можна зарядити телефон від пристрою. Для звичайного побутового використання досить потужності 10000 mah. Також у повербанка може бути один або два USB-роз'єми, щоб заряджати відразу два телефони.

Для покупки краще вибрати повербанк від великої фірми з гарантією виробника. Такі пристрої коштують дорожче, але мають велику ємність і більш безпечні у використанні.

Деякі моделі зовнішніх батарей забезпечують сонячними панелями. Площа у них невелика, тому повністю відновити витрачений заряд не вийде. Але частково поповнити його панель може. Зверніть увагу на такі моделі, якщо часто знаходитесь просто неба. Особливо влітку.

Швидка, наскрізна та бездротова зарядка

Це важлива функція, якою оснащено більшість сучасних повербанків, особливо з великою ємністю. Також варто пам’ятати, що акумулятор зі швидкою зарядкою може не тільки швидко заряджати інші пристрої, але й швидше заповнювати свою ємність. А це дуже важливо, адже замість трьох-шости годин та більше за звичайної потужності, повербанк з такою функцією знаходиться біля розетки в півтора-два рази менше.

Якщо ви розраховуєте заряджати смартфон за допомогою швидкої зарядки, то переконайтеся, що повербанк і телефон підтримують ту саму технологію. Вони бувають різні та залежать від виробника. Наразі таких стандартів багато (USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Power Delivery від Apple). Частина з них універсальна та працює у смартфонах та пристроях від різних виробників. Деякі компанії використовують власний стандарт і оснащують їм зовнішні акумулятори власного виробництва.

Все це треба враховувати та перевіряти перед покупкою повербанку. Якщо ж він не підтримує потрібний стандарт, то просто заряджатиме пристрій на базовій потужності 5-10 Вт.

Як правильно заряджати повербанк

Щоб повербанк накопичив енергію, його потрібно зарядити від комп'ютера або підключити до розетки через адаптер для USB. Рівень заряду показують індикатори на пристрої. На зарядних пристроях є 4 світлодіоди – кожен відповідає за 25% заряду. Якщо горять всі 4 лампи – повербанк повністю заряджений. При цьому пристрій може саморазряджатися навіть якщо ним не користуються.

Щоб збільшити максимальну потужність повербанка, рекомендується провести 3 повних циклу зарядки, тобто повністю розрядити пристрій зарядити до 100% три рази поспіль. Це допоможе пристрою «нагадати» про його заряд і використовувати батарею на повну.

Як викристовувати повербанк та чого не варто робити: