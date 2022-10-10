Що робити, щоб не залишитися без зв’язку: поради від Центру стратегічних комунікацій

Що робити, коли немає сигналу

Через російські обстріли, частина українців мають проблеми зі зв'язком

Внаслідок масованої ворожої атаки на українські міста може зникнути зв’язок. Як підготуватися до цього?

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки дав поради, як діяти у цій ситуації:

Якщо він буде, але слабким, використовуйте полегшені версії додатків – наприклад, Facebook Lite, Messenger Lite, Google Go, Google Maps Go. Вони працюють швидше навіть за умови гіршого доступу до Інтернету. Встановіть на смартфон додаток з мапами, які не потребують мережі. Наприклад, mapy.cz. Або увімкніть відповідну функцію на Google Maps. Додатки не завантажують автоматично потрібні карти – зробіть це заздалегідь самостійно. Якщо є можливість, користуйтесь запасним кнопковим телефоном. Він може працювати довше, ніж смартфон.

Нагадаємо, росіяни масовано обстрілюють міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Триває 229 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.