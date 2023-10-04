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Чи блокуватиме влада Telegram? Нацрада дала пояснення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чи блокуватиме влада Telegram? Нацрада дала пояснення
Нацрада не збирається забороняти чи блокувати Telegram
фото з відкритих джерел

Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення прокоментувала свої висловлювання

Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення не збирається заборонити Telegram чи заблокувати його. Про це розповіла в інтерв’ю «Главкому» голова Нацради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк.

За словами Герасим’юк, чинний закон «Про медіа» дає Україні можливість зв'язуватися з платформами з пропозицією про співпрацю.

«Ми можемо, наприклад, звернутися в Youtube чи Facebook щодо шкідливого, чи дискримінаційного контенту. Навіть фіксуємо, що на звернення зреагували, і часом адміністрація ресурсу такий контент видаляє. Тобто це нормальні стосунки, коли ми з адміністрацією спілкуємося, доводимо, що певний контент сприймається от так, і вони на свій розсуд далі з ним щось роблять. Twitter не відповідав нам офіційно, але звідти дзвонили неофіційно, тобто все-таки реагували», – пояснює голова Нацради.

Як зазначила Герасим'юк, Нацрада написала у серпні два листи. Один з приводу звернення користувача Telegram, а другий – з проханням про співпрацю з платформою, проте власники Telegram досі ніяк на це не відреагували.

«Що можна з цим зробити? Ми якраз і думаємо над цим. Знаєте, був один приклад з Бразилією, де навіть до суду дійшла справа щодо одного такого шкідливого контенту. І була поставлена вимога перед Telegram, що, якщо вони не будуть реагувати та виходити на діалог, суд може розглянути питання про блокування. І після цього нібито Дуров чи хтось з його команди звернулися до президента країни, і таким чином це питання розв'язалося. Тому я якраз і схиляюся до напрямку виходу на діалог, але поки наші листи не мають жодної реакції», – зауважила глава Нацради.

За словами очільниці Нацради, з 1 жовтня, згідно з законом «Про медіа», повинні створюватися майбутні органи співрегулювання з якими Нацрада, напрацьовуватиме критерії, за якими визначатиметься, що насправді є дискримінаційним висловом, закликом до підбурювання, ворожнечі. Зокрема, до цих органів мають увійти представники усіх медіа.

«У законі визначені засоби і межі регуляції щодо мови ворожнечі, визначені відповідні штрафи, але над конкретними критеріями кваліфікації порушень ми ще працюємо, зокрема, із представниками усіх релігійних конфесій, ветеранською спільнотою. Ці критерії необхідні для того, щоб ми могли якось орієнтуватися, коли до нас будуть надходити такі скарги. Але ніяких радикальних рухів ніхто не визначав. Те, що зараз здійнявся якийсь галас у «телеграмах», говорить лише про те, що ми правильною дорогою йдемо», – розповіла Герасим'юк.

Герасим’юк вважає, що окрім анонімності, ще однією проблемою Telegram є канали, які маскуються під офіційні.

«Нещодавно була така історія, коли раптом поширилося повідомлення, що створюється телеграм-канал місцевих громад і на ньому ще й стояв логотип Нацради. Ми про цей «фейк» повідомили публічно, щоб люди про це знали, але поки що інших інструментів, окрім як працювати публічно, у нас немає.

Можливо ми будемо, як в Бразилії, також працювати над якимсь одним кейсом і доведемо його до такої межі, коли Telegram вже не зможе нам не відповісти. Все-таки, ми повинні пам'ятати, що у нас війна, тому одних красивих демократичних жестів, якими ми зараз обходимося, замало. У нас все-таки діє закон про воєнний стан. До речі, коли він був введений в дію, пункти щодо медіа активовані не були. Ніхто ж не вводив жодних військових адміністрацій в жодне медіа, правда? І коли ми говоримо зараз про обмеження медіа, то при цьому продовжуємо працювати в умовах мирного часу. Це цікавий феномен країни, яка воює. Тож зараз ми намагаємося діяти в рамках, які нам дає закон «Про медіа», бо раніше і цього не було», – розповіла глава Нацради.

Нагадаємо, раніше ексміністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що необхідно регулювати роботу Telegram.

Раніше повідомлялося, що росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні через Telegram-чати.

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Теги: Ольга Герасим’юк Telegram Державний комітет телебачення і радіомовлення України соцмережі

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