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    Названо найкращі смартфони за версією користувачів

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    Користувачі назвали смартфон, яким вони задоволені найбільше - Названо найкращі смартфони за версією користувачів
    Користувачі назвали смартфон, яким вони задоволені найбільше
    Фото: Samsung

    Якими смартфонами користувачі задоволені найбільше

    Популярний китайський сервіс AnTuTu поділився черговим рейтингом смартфонів під управлінням операційної системи Android. Цього разу гаджети розподіляли з точки зору задоволеності їх власників.

    Як з'ясувалося, найбільше користувачів радує смартфон попереднього покоління Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Їм залишилися задоволені 97,1% власників.

    Друге місце у Oppo K9 5G з показником задоволеності користувачів 95,19%.

    Бронза дісталася флагманському смартфону Huawei Mate 30 5G з оцінкою в 94,22%.

    У п'ятірку лідерів також потрапили два смартфони Meizu – 18 та 18 Pro, які набрали 93,49% та 93,56% відповідно.

    Цікаво, що Samsung Galaxy Note нинішнього покоління – 21 Ultra 5G – зайняв лише шосту позицію, поступившись прародичу у понад 3%.

    Також до «десятки» найкращих увійшли

    • Huawei P40 Pro +;
    • Vivo S10 Pro;
    • Vivo X60 Pro;
    • Honor Magic 3 Pro.

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    Теги: смартфон Samsung Android Oppo Huawei Honor
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    Названо найкращі смартфони за версією користувачів