Названо найкращі смартфони за версією користувачів

Якими смартфонами користувачі задоволені найбільше

Популярний китайський сервіс AnTuTu поділився черговим рейтингом смартфонів під управлінням операційної системи Android. Цього разу гаджети розподіляли з точки зору задоволеності їх власників.

Як з'ясувалося, найбільше користувачів радує смартфон попереднього покоління Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Їм залишилися задоволені 97,1% власників.

Друге місце у Oppo K9 5G з показником задоволеності користувачів 95,19%.

Бронза дісталася флагманському смартфону Huawei Mate 30 5G з оцінкою в 94,22%.

У п'ятірку лідерів також потрапили два смартфони Meizu – 18 та 18 Pro, які набрали 93,49% та 93,56% відповідно.

Цікаво, що Samsung Galaxy Note нинішнього покоління – 21 Ultra 5G – зайняв лише шосту позицію, поступившись прародичу у понад 3%.

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