Названо найкращі смартфони за версією користувачів
Якими смартфонами користувачі задоволені найбільше
Популярний китайський сервіс AnTuTu поділився черговим рейтингом смартфонів під управлінням операційної системи Android. Цього разу гаджети розподіляли з точки зору задоволеності їх власників.
Як з'ясувалося, найбільше користувачів радує смартфон попереднього покоління Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Їм залишилися задоволені 97,1% власників.
Друге місце у Oppo K9 5G з показником задоволеності користувачів 95,19%.
Бронза дісталася флагманському смартфону Huawei Mate 30 5G з оцінкою в 94,22%.
У п'ятірку лідерів також потрапили два смартфони Meizu – 18 та 18 Pro, які набрали 93,49% та 93,56% відповідно.
Цікаво, що Samsung Galaxy Note нинішнього покоління – 21 Ultra 5G – зайняв лише шосту позицію, поступившись прародичу у понад 3%.
Також до «десятки» найкращих увійшли
- Huawei P40 Pro +;
- Vivo S10 Pro;
- Vivo X60 Pro;
- Honor Magic 3 Pro.
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