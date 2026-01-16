Головна Країна Політика
search button user button menu button

Підрозділи ЗСУ отримуватимуть БпЛА втричі швидше: деталі від Федорова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Підрозділи ЗСУ отримуватимуть БпЛА втричі швидше: деталі від Федорова
Розподіл безпілотних систем у ЗСУ перевели в цифровий формат
фото: Міноборони

Федоров: Ми запустили повністю автоматизований розподіл БпЛА між військовими частинами

Міноборони запустило в ЗСУ автоматизований розподіл безпілотних систем між військовими частинами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

«Швидка логістика засобів ураження ворога – ключовий виклик для ефективності підрозділів на полі бою. «Ручний» розподіл дронів між частинами спричиняв низку проблем: дублювання заявок, повільна видача, помилки через людський фактор, неактуальні дані. Військові не могли планувати операції без чіткого розуміння термінів отримання БпЛА. Тепер ми запустили повністю автоматизований розподіл БпЛА між військовими частинами», – заявив міністр оборони Михайло Федоров.

Що змінилось?

Тепер органи військового управління в онлайн-режимі бачать:

  • актуальні заявки кожної військової частини;
  • кількість безпілотників на складах;
  • заплановані поставки.

Чому це важливо?

Це дозволяє:

  • точніше планувати розподіл кожної партії безпілотних систем;
  • уникнути дублювання заявок;
  • суттєво зменшити час затримки БпЛА на проміжних складах;
  • швидше реагувати на зміни бойових потреб.

«Завдяки новій системі весь процес розподілу безпілотних систем від надходження до отримання на базах, арсеналах і складах скоротився у два-три рази, до приблизно одного дня», – зазначила Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

 До слова, Михайло Федоров розповів про свої плани на посаді міністра оборони. Він заявив, що головною гарантією безпеки держави залишаються Сили оборони та технологічна перевага над ворогом.

Читайте також:

Теги: Міноборони Михайло Федоров дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Потяг на Житомирщині зійшов з рейок через можливий удар безпілотника
Потяг на Житомирщині зійшов з рейок: стала відома причина
22 грудня, 2025, 10:18
Кабмін спростив процедури релокації та швидкого відновлення виробничих потужностей українських підприємств оборонного сектору
Міноборони започаткувало експериментальний проєкт для релокації потужностей «Мотор Січі»
23 грудня, 2025, 16:08
Польща будує «антидроновий купол» за €2 млрд
Польща будує «антидроновий купол» за €2 млрд
28 грудня, 2025, 15:08
В Україні з пошукових платформ зникає інформація про оборонні кримінальні провадження
Уряд засекретив дані оборонних компаній. Аналітики попередили про зловживання
30 грудня, 2025, 22:41
Михайло Федеров наголосив, що держава «не може ігнорувати проблему ТЦК»
Федоров вперше повідомив, скільки українців перебуває в розшуку і СЗЧ
14 сiчня, 12:21
Новий міністр оборони взяв в роботу ситуацію з ТЦК – Свириденко
Новий міністр оборони взяв в роботу ситуацію з ТЦК – Свириденко
Сьогодні, 12:35
Дронами уражено командний пункт та місце дислокації спецпризначенців 14 бригади ГРУ Росії
Сили безпілотних систем уразили командний пункт російських спецпризначенців
28 грудня, 2025, 16:57
Стіна дронів складатиметься з багатьох компонентів
Журналісти підрахували, у скільки ЄС обійдеться створення стіни дронів проти РФ
6 сiчня, 10:18
Удар прийшовся по технічному поверху 15-поверхівки у Солом’янському районі. 15 січня 2026 рік
Влучання дрона у 15-поверхівку в Солом’янському районі: поліція показала наслідки
Вчора, 10:43

Політика

Підрозділи ЗСУ отримуватимуть БпЛА втричі швидше: деталі від Федорова
Підрозділи ЗСУ отримуватимуть БпЛА втричі швидше: деталі від Федорова
РФ готується до нової хвилі масованих атак – президент
РФ готується до нової хвилі масованих атак – президент
Німеччина надала €60 млн на енергетичну підтримку України
Німеччина надала €60 млн на енергетичну підтримку України
Власенко розповів, що знайшло у нього НАБУ під час обшуків
Власенко розповів, що знайшло у нього НАБУ під час обшуків
Кубраков повернеться у владу? Президент зустрівся з опальним віцепрем'єром
Кубраков повернеться у владу? Президент зустрівся з опальним віцепрем'єром
Як депутати слухали звіт нового міністра енергетики: шокуюче фото з Ради
Як депутати слухали звіт нового міністра енергетики: шокуюче фото з Ради

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Сьогодні, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Сьогодні, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Сьогодні, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Сьогодні, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua