Підрозділи ЗСУ отримуватимуть БпЛА втричі швидше: деталі від Федорова

Федоров: Ми запустили повністю автоматизований розподіл БпЛА між військовими частинами

Міноборони запустило в ЗСУ автоматизований розподіл безпілотних систем між військовими частинами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

«Швидка логістика засобів ураження ворога – ключовий виклик для ефективності підрозділів на полі бою. «Ручний» розподіл дронів між частинами спричиняв низку проблем: дублювання заявок, повільна видача, помилки через людський фактор, неактуальні дані. Військові не могли планувати операції без чіткого розуміння термінів отримання БпЛА. Тепер ми запустили повністю автоматизований розподіл БпЛА між військовими частинами», – заявив міністр оборони Михайло Федоров.

Що змінилось?

Тепер органи військового управління в онлайн-режимі бачать:

актуальні заявки кожної військової частини;

кількість безпілотників на складах;

заплановані поставки.

Чому це важливо?

Це дозволяє:

точніше планувати розподіл кожної партії безпілотних систем;

уникнути дублювання заявок;

суттєво зменшити час затримки БпЛА на проміжних складах;

швидше реагувати на зміни бойових потреб.

«Завдяки новій системі весь процес розподілу безпілотних систем від надходження до отримання на базах, арсеналах і складах скоротився у два-три рази, до приблизно одного дня», – зазначила Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

До слова, Михайло Федоров розповів про свої плани на посаді міністра оборони. Він заявив, що головною гарантією безпеки держави залишаються Сили оборони та технологічна перевага над ворогом.