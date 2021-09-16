Новий iPhone лишився без важливих технологій: названо головні недоліки смартфона

Незважаючи на заяви відомих ЗМІ, iPhone 13 не отримав «космічний» зв’язок та Wi-Fi нового покоління

Днями дебютувало нове покоління смартфонів від Apple – iPhone 13. Традиційно компанія презентувала новинки як найкращі пристрої, які тільки можна уявити. Девайси, дійсно, отримали цікаві фішки. Але деякі сучасні технології, на які чекали шанувальники, так і не з’явилися.

Перш за все, мова йде про супутниковий зв’язок. Його появу офіційно не підтверджували. Але про те, що він має з’явитися у нових iPhone, написало навіть інформаційне агентство Bloomberg.

Як стверджувало американське видання, Apple мала додати підтримку супутникового зв'язку для відправки повідомлень службам порятунку в екстрених ситуаціях там, де немає звичайного зв’язку. Функціонал міг з’явитися в додатку Messages.

Ще одне розчарування – Wi-Fi. Очікувалося, що iPhone 13 підтримуватиме бездротову локальну мережу стандарту 6E, яка працює на частоті 6 ГГц. Ця частота важлива для мешканців великих міст, які перевантажено бездротовими мережами. А Wi-Fi 6E дозволяє уникнути цих перевантажень.

Тобто, підтримка нового сучасного стандарту Wi-Fi дозволила б iPhone 13 працювати більш стабільно в локальній мережі. А це навіть важливіше, ніж підтримка мобільного зв’язку покоління 5G, яке є далеко не у всіх країнах.

Крім того, початкові версії смартфонів – iPhone 13 та mini-версія – досі мають частоту оновлення екрану 60 Гц, тоді як старші моделі отримали 120 Гц.

Лишилися смартфони і без Always on display – функції, яка дозволяє відображати необхідну інформацію на екрані, при цьому сам дисплей лишається у вимкненому стані.