Найочікуваніший смартфон року: оприлюднено дату презентації iPhone 13

Apple назвала дату та час проведення заходу, на якому покажуть нові iPhone

Нарешті це сталося: Apple назвала дату та час проведення осінньої презентації. Захід відбудеться 14 вересня о 20:00 за київським часом. Презентація пройде під девізом California Streaming («Транслює Каліфорнія»).

На презентації покажуть нову лінійку iPhone, яка отримає індекс 13.

Деяка цікава інформація про iPhone 13 вже з’явилася у мережі. Наприклад, відомо, що нові смартфони Apple отримають космічний зв’язок. Мова йде про можливість девайсів працювати через супутники.

Спершу Apple додасть підтримку супутникового зв'язку для відправки повідомлень службам порятунку в екстрених ситуаціях. Ймовірно, функціонал буде інтегровано в додаток Messages.

Адресат отримає повідомлення, навіть якщо на його смартфоні активовано режим «Не турбувати». Згодом може з'явитися і підтримка екстрених дзвінків.

Apple також працює ще над однією функцією, для якої буде задіяна підтримка супутникового зв'язку. Вона дозволить користувачам повідомляти про різні події, наприклад, авіакатастрофи, потоплення суден і пожежі. Ця система надасть можливість детально повідомити про інцидент і запитає про необхідність відправки пошуково-рятувальної служби. Крім того, вона зможе автоматично відправити локацію користувача, дані з додатка Apple Health і оповістити контактні особи.