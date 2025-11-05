Розвідка оприлюднила список компаній, які допомагають виробляти російський дрон «Оріон»

Третина компаній, які причетні до виробництва російського БпЛА, не є підсанкційними

Фахівці Головного управління розвідки оприлюднили тривимірну схему російського безпілотника «Оріон». До його виробництва залучені 43 підприємства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

«Оріон» – це ударно-розвідувальний дрон виробництва підсанкційної російської групи компаній «Кронштадт». Апарат вагою близько однієї тони з прямим крилом та V-подібним хвостовим оперенням здатний нести до 250 кг корисного навантаження, яке може включати системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптико-електронні системи, кореговані авіабомби КАБ-20, ракети Х-50 та тощо.

Окрім цього, «Оріон» є носієм нової російської крилатої ракети S8000 «Бандероль». Радіус дії безпілотника – до 250 км (з ретранслятором – до 300 км), тривалість польоту – до 30 годин.

Третина компаній, які причетні до виробництва БпЛА, наразі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Серед ідентифікованих підприємств – виробники оптико-електронних систем, наземних станцій зв’язку та полімерно-композитних матеріалів для планера.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив про успішне знищення ворожого розвідувального дрона «Оріон».