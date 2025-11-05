Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Розвідка оприлюднила список компаній, які допомагають виробляти російський дрон «Оріон»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка оприлюднила список компаній, які допомагають виробляти російський дрон «Оріон»
«Оріон» – це ударно-розвідувальний дрон
фото: gur.gov.ua/ГУР

Третина компаній, які причетні до виробництва російського БпЛА, не є підсанкційними

Фахівці Головного управління розвідки оприлюднили тривимірну схему російського безпілотника «Оріон». До його виробництва залучені 43 підприємства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

«Оріон» – це ударно-розвідувальний дрон виробництва підсанкційної російської групи компаній «Кронштадт». Апарат вагою близько однієї тони з прямим крилом та V-подібним хвостовим оперенням здатний нести до 250 кг корисного навантаження, яке може включати системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптико-електронні системи, кореговані авіабомби КАБ-20, ракети Х-50 та тощо.

Окрім цього, «Оріон» є носієм нової російської крилатої ракети S8000 «Бандероль». Радіус дії безпілотника – до 250 км (з ретранслятором – до 300 км), тривалість польоту – до 30 годин.

Третина компаній, які причетні до виробництва БпЛА, наразі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Серед ідентифікованих підприємств – виробники оптико-електронних систем, наземних станцій зв’язку та полімерно-композитних матеріалів для планера.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив про успішне знищення ворожого розвідувального дрона «Оріон».

Читайте також:

Теги: ГУР безпілотник санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кияни помітили прив'язаний дрон на дах автомобіля
Киянин причепив на позашляховик російський безпілотник (фото)
Вчора, 23:40
Росіяни атакували місто Корюківку безпілотниками
На Чернігівщині поранено жінку та пошкоджено цивільну інфраструктуру
1 листопада, 10:06
Об'єкт забезпечував російську окупаційну армію ресурсами для ведення війни
Неподалік Москви знищено три нитки військового нафтопродуктопроводу «Кольцевой» – ГУР
1 листопада, 09:25
Пошкодження близько 70 м залізничного шляху
Партизани провели успішну спецоперацію на залізниці біля Токмака
29 жовтня, 09:21
Китайський уряд навмисно обмежує поставки, щоб підірвати українське виробництво дронів
Китай перешкоджає виробництву дронів в Україні – ЗМІ
29 жовтня, 07:41
РФ знову обстріляли Київ, внаслідок атаки на багатоповерхівки столиці впали БпЛА
У Києві на балкони багатоповерхівок впали два шахеди, які не здетонували (фото)
23 жовтня, 11:03
Зеленський: Василь Малюк доповів щодо результатів наших далекобійних ударів
Зеленський погодив нові операції СБУ
8 жовтня, 14:25
Ударний дрон типу «Молнія» влучив у легковий автомобіль
На Харківщині окупанти вдарили по цивільних автівках: є жертви, поранено волонтерку
6 жовтня, 03:59
Наразі на місцях працюють усі екстрені та профільні служби
Атака на Львів та область: відео з місця руйнувань
5 жовтня, 10:31

Девайси

Розвідка оприлюднила список компаній, які допомагають виробляти російський дрон «Оріон»
Розвідка оприлюднила список компаній, які допомагають виробляти російський дрон «Оріон»
Apple створює перший бюджетний ноутбук – Bloomberg
Apple створює перший бюджетний ноутбук – Bloomberg
Ілон Маск починає продажі автономних будинків
Ілон Маск починає продажі автономних будинків
Європейські вчені на порозі створення акумулятів з рекордною енергоємністю
Європейські вчені на порозі створення акумулятів з рекордною енергоємністю
Apple готує нові кольори для iPhone 18 Pro
Apple готує нові кольори для iPhone 18 Pro
SpaceX заблокувала тисячі терміналів Starlink: причина
SpaceX заблокувала тисячі терміналів Starlink: причина

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua