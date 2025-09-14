«Мадяр» повідомив про збиття російського БпЛА «Оріон»

Головна Країна Події в Україні
Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Російський БпЛА «Оріон»
«Оріон 414» – це ударно-розвідувальний апарат, який може перебувати в повітрі до 24 годин

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним «Мадяр» повідомив про успішне знищення ворожого розвідувального дрона «Оріон». Про це інформує «Главком».

У суботу, 13 вересня, він розповів про збиття ударно-розвідувального борту «Оріон 414». Натякаючи на нещодавні атаки на російську інфраструктуру, Бровді додав: «Поки бензин таки стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними. Але нікому ні слова».

Командувач відзначив роботу 414 окремої бригади безпілотних систем, відомої як «Птахи Мадяра». За його словами, з початку повномасштабного вторгнення підрозділ знищив понад 1500 різних російських безпілотників, серед яких «Орлани», «Шахеди» та «Ланцети». Найбільшими цілями досі були «Мерлін» та «Форпост», а тепер до списку додався і «Оріон».

Варто зазначити, що «Оріон 414» – це ударно-розвідувальний апарат з розмахом крил понад 16 метрів, який може перебувати в повітрі до 24 годин.

Як повідомлялося, російські війська застосували газові труби для прихованого пересування диверсійних груп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DeepState.

Тактика застосування труб, раніше помічена біля Авдіївки та Суджі, тепер використовується для проникнення в Куп'янськ. Вхід у трубу розташований у районі Лиману Першого, і цей маршрут дозволяє російським силам діставатися околиць Куп'янська за чотири дні без значних втрат.

Раніше бійці 49 бригади розгородження Сил підтримки ЗСУ проривали російський кордон під час Курської операції. Тоді їхня німецька броньована інженерна машина Wisent трощила російські «зуби дракона», які мали стримати нашу бронетехніку. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Армія TV».

За словами головного сержанта роти 49 бригади Володимира, машина проста й надійна, нею легко керувати – наче легковим авто. Володимир жартує, що Wisent настільки комфортний, що він їздив би на ньому і по місту.

До слова, десантники показали, як воюють у двоповерховому танку із чайником, мультиваркою та туалетом. Вони мають на озброєнні Challenger 2 – основний бойовий танк третього покоління Великої Британії. Це важка машина, із додатковою бронею її вага сягає 78 тонн. 

Також бійці 33-ї механізованої бригади плавають на танку Leopard. Танкісти тренуються долати водні перешкоди, щоб бути готовими перепливати річки чи озера. 

