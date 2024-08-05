Штучний інтелект може обійти закон про авторське право та залишити артистів без грошей – Reuters

Reuters: артисти б'ють на сполох через порушення авторських прав штучним інтелектом

Закордонні артисти дуже стурбовані питанням авторських прав, які, на їхню думку, порушує штучний інтелект. Про це пишуть журналісти Reuters. Так, Біллі Айліш, Нікі Мінаж, Стіві Вандер та десятки інших виконавців написали відкритий лист, у якому попередили, що штучний інтелект «саботує творчість», створюючи музику на основі чужих пісень.

«Витрачати величезну кількість творчої праці на імітацію – це не креатив. Це крадіжка», – обурилася кантрі-музикантка Тіфт Меррітт. Артистка додала, що такими темпами штучний інтелект просто витіснить реальних музикантів із ринку. З її думкою погоджуються і великі компанії звукозапису, серед яких Sony Music, Universal Music Group і Warner Music. Остання у червні подала до суду на компанію Suno, яка створює музику за допомогою штучного інтелекту.

«Претензії музичних лейблів повторюють звинувачення письменників, новинних видань, музичних видавців та інших у гучних судових позовах щодо авторських прав щодо чат-ботів, таких як ChatGPT від OpenAI та Claude від Anthropic, які використовують генеративний штучний інтелект для створення тексту. Ці позови наразі на початковій стадії. Все це стає низкою питань для судів. Серед іншого, чи повинен закон робити винятки для використання штучним інтелектом матеріалів, захищених авторським правом, для створення чогось нового», – йдеться у публікації.

Відповідачі (а саме компанії, які займаються штучним інтелектом, – «Главком») стверджували, що в їхніх продуктах сумлінно використовуються творіння людини і що будь-яке рішення суду про інше матиме катастрофічні наслідки для потенційно прибуткової індустрії штучного інтелекту. Також у Suno заявили, що закон США про авторське право захищає звукозаписи, які «імітують» іншу записану музику.

Партнерка із питань інтелектуальної власності юридичної фірми Baker Botts у Нью-Йорку Джулі Альберт підтверджує, що технологія штучного інтелекту, яка швидко розвивається, створює нову невизначеність на багатьох рівнях законодавства про авторське право.

До слова, український співак Макс Барських доручив штучному інтелекту пофантазувати над його іміджем. Що з того вийшло – артист показав у своїх соцмережах. Чорно-білі знімки у стилі ретро і новий образ артиста неабияк сподобалися шанувальникам. Більшість підписників відзначила, що співаку до лиця класичне вбрання.