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Підвищення податків: нардеп назвав три сценарії розвитку подій

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Підвищення податків: нардеп назвав три сценарії розвитку подій
Законопроєкт Кабміну про підвищення податків має два альтернативні законопроєкти
фото: Depositphotos

Цілком реально, що до кінця вересня відбудеться друге читання законопроєкту № 11416

Відсьогодні більше немає можливості розглядати скандальний законопроєкт Кабміну про підвищення податків № 11416. Тобто, оскільки минуло 14 днів після його реєстрації в Раді, вже неможливо подати до нього альтернативні проєкти закону. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

За словами посадовця, до закону подано два альтернативні від нардепа Дмитра Разумкова (де прописаний мораторій на підвищення податків). І тепер події можуть розвиватися за трьома сценаріями.

Сценарій № 1: урядовий закон

Відбудеться голосування в Раді в першому читанні за урядову версію законопроєкту. Відповідно, без змін тексту.

«Тоді десь за днів 2-5 до 20-го серпня буде проведено засідання Комітету, схвалено урядову версію і вона буде винесена на голосування у першому читанні (в два зовсім нереально) в 20-х числах серпня. Я даю цьому сценарію майже 0%, так як голосів не буде», – зауважив Железняк.

Сценарій № 2: новий законопроєкт від уряду

За цим сценарієм, уряд відкликає свій законопроєкт № 11416 і створить новий. 

«Це найбільш логічний сценарій, але в нього я теж слабо вірю, так як тоді це новий текст закону – нові строки на альтернативний законопроєкт і тоді точно першого читання не відбудеться до вересня», – пояснив нардеп.

Сценарій № 3: «доопрацьований» законопроект

Так як наявні альтернативні законопроєкти, то влада може скористатися регламентом і створити з трьох вищезазначених документів новий текст законопроєкту. Він піде в Раду з приставкою «-д», тобто «доопрацьований».

«Це дасть одразу два козирі владі: вони зможуть змінити текст ще до першого читання і, відповідно, зібрати голоси; не треба чекати поки спливуть строки, тобто можна виносити в кінці серпня на голосування. Поки саме такий сценарій, я вважаю, має всі шанси», – зазначив Железняк.

За його словами, цілком реально, що до кінця вересня, якщо влада знайде голоси, відбудеться друге читання законопроєкту. 

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд грн, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд грн.

Як повідомлялося, новий законопроєкт, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу, дозволять профінансувати додаткові військові видатки.

До слова, загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону – 1,685 трлн грн.

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Теги: податки закон Верховна Рада законопроєкт

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