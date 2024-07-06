Депутати пропонують карати командирів через загибель бійців

На думку Руслана Горбенка, для того, щоб перемогти у війні, необхідно ретельніше ставитись до підбору командувачів

Народні обранці прагнуть переглянути законодавство щодо притягнення до відповідальності військових командирів

У Верховній Раді обговорюється пропозиція карати командирів військових частин за великі втрати в особовому складі. Про це повідомив народний депутат Руслан Горбенко в інтерв'ю «Укрінформу».

«Ми часто разом з народною депутаткою Мар'яною Безуглою піднімаємо питання щодо відповідальності командирів. Нещодавно ми також обговорювали цю тему з головою фракції Давидом Арахамією. На мою думку, необхідно переглянути законодавство щодо притягнення до відповідальності військових командирів. Поки ми не будемо карати осіб, чиї накази призвели, наприклад, до загибелі особового складу, розкрадання майна бригади або отримання неправомірної вигоди, то військовослужбовці не матимуть мотивації виконувати свої обов'язки», – зазначив народний обранець.

На його думку, для того, щоб перемогти у війні, необхідно ретельніше ставитись до підбору командувачів бригад, батальйонів тощо, включаючи підвищення рівня їхньої підготовки до посади.

«Нам не вистачає досвідчених командирів, які справді вболівають за боєздатність своєї військової частини, своєї бригади чи батальйону та покращують її», – переконує Горбенко.

Нагадаємо, що народна депутатка Мар’яна Безугла звинуватила командувача Повітряних сил ЗСУ генерала Миколу Олещука у тому, що він понад рік відмовляється приходити на Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. На її звинувачення відреагував колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.