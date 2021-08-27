Скільки коштуватиме наступний iPhone: в мережі назвали всі ціни

Інсайдери до прем’єри оголосили ціни нових смартфонів від Apple, які мають дебютувати цієї осені

Напередодні, мабуть, найбільш очікуваної презентації року – прем'єри iPhone 13 – в мережеві інсайдери вже розкрили ціни нової лінійки «яблучних» смартфонів. Отже, за чутками, нас очікують відразу чотири смартфона:

iPhone 13;

iPhone 13 mini;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max.

Найдешевша версія – iPhone 13 mini – буде пропонуватися за ціною від $699.

Базовий варіант iPhone 13 можна буде придбати за ціною від $799.

За iPhone 13 Pro доведеться викласти вже від $999.

А топова версія iPhone 13 Pro Max буде коштувати від $1099.

Звісно, що всі ці ціни актуальні для домашнього ринку новинки. Тобто, для США. В Україні традиційно смартфони коштуватимуть дорожче.

Відомо, що лінійка смартфонів iPhone 13 працюватиме на базі нового процесора Apple – A15 Bionic. Новий чіп матиме поліпшену енергоефективність в порівнянні зі своїм попередником. Крім того, цей чіп забезпечить підтримку 5G в діапазоні міліметрових хвиль.

Материнська плата смартфона стане компактніше. Це необхідно для того, щоб оснастити девайси лінійки iPhone 13 більш ємними акумуляторами.

Більш детально про новий смартфон від Apple – за посиланням.