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    Скільки коштуватиме наступний iPhone: в мережі назвали всі ціни

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    Потенційний вигляд iPhone 13 - Скільки коштуватиме наступний iPhone: в мережі назвали всі ціни
    Потенційний вигляд iPhone 13
    Зображення з відритих джерел

    Інсайдери до прем’єри оголосили ціни нових смартфонів від Apple, які мають дебютувати цієї осені

    Напередодні, мабуть, найбільш очікуваної презентації року – прем'єри iPhone 13 – в мережеві інсайдери вже розкрили ціни нової лінійки «яблучних» смартфонів. Отже, за чутками, нас очікують відразу чотири смартфона:

    • iPhone 13;
    • iPhone 13 mini;
    • iPhone 13 Pro;
    • iPhone 13 Pro Max.

    Найдешевша версія – iPhone 13 mini – буде пропонуватися за ціною від $699.

    Базовий варіант iPhone 13 можна буде придбати за ціною від $799.

    За iPhone 13 Pro доведеться викласти вже від $999.

    А топова версія iPhone 13 Pro Max буде коштувати від $1099.

    Звісно, що всі ці ціни актуальні для домашнього ринку новинки. Тобто, для США. В Україні традиційно смартфони коштуватимуть дорожче.

    Відомо, що лінійка смартфонів iPhone 13 працюватиме на базі нового процесора Apple – A15 Bionic. Новий чіп матиме поліпшену енергоефективність в порівнянні зі своїм попередником. Крім того, цей чіп забезпечить підтримку 5G в діапазоні міліметрових хвиль.

    Материнська плата смартфона стане компактніше. Це необхідно для того, щоб оснастити девайси лінійки iPhone 13 більш ємними акумуляторами.

    Більш детально про новий смартфон від Apple – за посиланням.

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    Теги: Apple смартфон iPhone 13
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    Скільки коштуватиме наступний iPhone: в мережі назвали всі ціни