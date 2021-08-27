Скільки коштуватиме наступний iPhone: в мережі назвали всі ціни
Інсайдери до прем’єри оголосили ціни нових смартфонів від Apple, які мають дебютувати цієї осені
Напередодні, мабуть, найбільш очікуваної презентації року – прем'єри iPhone 13 – в мережеві інсайдери вже розкрили ціни нової лінійки «яблучних» смартфонів. Отже, за чутками, нас очікують відразу чотири смартфона:
- iPhone 13;
- iPhone 13 mini;
- iPhone 13 Pro;
- iPhone 13 Pro Max.
Найдешевша версія – iPhone 13 mini – буде пропонуватися за ціною від $699.
Базовий варіант iPhone 13 можна буде придбати за ціною від $799.
За iPhone 13 Pro доведеться викласти вже від $999.
А топова версія iPhone 13 Pro Max буде коштувати від $1099.
Звісно, що всі ці ціни актуальні для домашнього ринку новинки. Тобто, для США. В Україні традиційно смартфони коштуватимуть дорожче.
Відомо, що лінійка смартфонів iPhone 13 працюватиме на базі нового процесора Apple – A15 Bionic. Новий чіп матиме поліпшену енергоефективність в порівнянні зі своїм попередником. Крім того, цей чіп забезпечить підтримку 5G в діапазоні міліметрових хвиль.
Материнська плата смартфона стане компактніше. Це необхідно для того, щоб оснастити девайси лінійки iPhone 13 більш ємними акумуляторами.
Більш детально про новий смартфон від Apple – за посиланням.
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