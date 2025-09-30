США розмістили дрони «небесний вбивця» у Південній Кореї

На авіабазі Кунсан створено новий підрозділ – 431-ий експедиційний розвідувальний батальйон

Командування 7-ї повітряної армії США, дислокованої в Південній Кореї, офіційно підтвердило постійне розміщення на півострові багатоцільових безпілотників MQ-9 Reaper, відомих за прізвиськом «небесний вбивця». Про це пише «Главком» із посиланням на chosun.com.

29 вересня американська сторона оголосила про створення на авіабазі Кунсан нового підрозділу – 431-го експедиційного розвідувального батальйону, який повністю укомплектований апаратами MQ-9. Його очолив підполковник Дуглас Дж. Слейтер. Раніше MQ-9 прибували до Південної Кореї лише тимчасово в рамках навчань, а тепер йдеться про їхню постійну дислокацію.

Американське командування підкреслило, що MQ-9 є середньовисотним безпілотним літальним апаратом великої тривалості польоту, призначеним для виконання розвідувальних, спостережних та ударних завдань. Окрім військових функцій, його також можна використовувати для гуманітарних місій та ліквідації наслідків стихійних лих.

За даними південнокорейських ЗМІ, нові дрони будуть задіяні у спостереженні за Північною Кореєю, а також для посилення контролю в акваторії Жовтого моря, що може бути пов'язано з діяльністю Китаю.

7-ма повітряна армія заявила, що створення підрозділу в Кунсані «підтверджує тверду прихильність США безпеці та миру на Корейському півострові». Підполковник Слейтер, своєю чергою, зазначив, що MQ-9 забезпечать регіону «потужні можливості» та зміцнять спільні оборонні зусилля США і Південної Кореї в рамках Індо-Тихоокеанської стратегії.

Що відомо про MQ-9 Reaper?

MQ-9 Reaper – багатоцільовий безпілотник середньої висоти та великої тривалості польоту, розроблений компанією General Atomics.

Розміри: Довжина становить близько 11 метрів, розмах крила – 20 метрів.

Тривалість польоту: Може перебувати в повітрі понад добу.

Висота польоту: Може підніматися на висоту до 15-16 км.

Корисне навантаження: Здатний нести до 1.7 тонни.

Озброєння: Включає керовані ракети AGM-114 Hellfire, кореговані авіабомби GBU-12 Paveway II та JDAM.

Системи спостереження: Оснащений сучасними електрооптичними, інфрачервоними та радіолокаційними датчиками, що робить його універсальною платформою для розвідки, спостереження та точкових ударів.

Сильні сторони Reaper – це його здатність довго «висіти» над районом операції, поєднання функцій розвідки та удару, а також можливість швидкого переналаштування під різні завдання. Це зробило MQ-9 символом сучасної тактики застосування ударних дронів. Водночас апарат вразливий перед сучасними системами ППО та засобами радіоелектронної боротьби, що обмежує його використання в районах із сильною протиповітряною обороною.

