Головна Техно Девайси
search button user button menu button

США розмістили дрони «небесний вбивця» у Південній Кореї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
США розмістили дрони «небесний вбивця» у Південній Кореї
MQ-9 Reaper – безпілотний розвідувально-ударний безпілотник зі Сполучених Штатів, який перебуває у Кореї
фото: Reuters

На авіабазі Кунсан створено новий підрозділ – 431-ий експедиційний розвідувальний батальйон

Командування 7-ї повітряної армії США, дислокованої в Південній Кореї, офіційно підтвердило постійне розміщення на півострові багатоцільових безпілотників MQ-9 Reaper, відомих за прізвиськом «небесний вбивця». Про це пише «Главком» із посиланням на chosun.com.

29 вересня американська сторона оголосила про створення на авіабазі Кунсан нового підрозділу – 431-го експедиційного розвідувального батальйону, який повністю укомплектований апаратами MQ-9. Його очолив підполковник Дуглас Дж. Слейтер. Раніше MQ-9 прибували до Південної Кореї лише тимчасово в рамках навчань, а тепер йдеться про їхню постійну дислокацію.

Американське командування підкреслило, що MQ-9 є середньовисотним безпілотним літальним апаратом великої тривалості польоту, призначеним для виконання розвідувальних, спостережних та ударних завдань. Окрім військових функцій, його також можна використовувати для гуманітарних місій та ліквідації наслідків стихійних лих.

 За даними південнокорейських ЗМІ, нові дрони будуть задіяні у спостереженні за Північною Кореєю, а також для посилення контролю в акваторії Жовтого моря, що може бути пов'язано з діяльністю Китаю.

7-ма повітряна армія заявила, що створення підрозділу в Кунсані «підтверджує тверду прихильність США безпеці та миру на Корейському півострові». Підполковник Слейтер, своєю чергою, зазначив, що MQ-9 забезпечать регіону «потужні можливості» та зміцнять спільні оборонні зусилля США і Південної Кореї в рамках Індо-Тихоокеанської стратегії.

 Що відомо про MQ-9 Reaper?

MQ-9 Reaper – багатоцільовий безпілотник середньої висоти та великої тривалості польоту, розроблений компанією General Atomics.

Розміри: Довжина становить близько 11 метрів, розмах крила – 20 метрів.
Тривалість польоту: Може перебувати в повітрі понад добу.
Висота польоту: Може підніматися на висоту до 15-16 км.
Корисне навантаження: Здатний нести до 1.7 тонни.
Озброєння: Включає керовані ракети AGM-114 Hellfire, кореговані авіабомби GBU-12 Paveway II та JDAM.
Системи спостереження: Оснащений сучасними електрооптичними, інфрачервоними та радіолокаційними датчиками, що робить його універсальною платформою для розвідки, спостереження та точкових ударів.

Сильні сторони Reaper – це його здатність довго «висіти» над районом операції, поєднання функцій розвідки та удару, а також можливість швидкого переналаштування під різні завдання. Це зробило MQ-9 символом сучасної тактики застосування ударних дронів. Водночас апарат вразливий перед сучасними системами ППО та засобами радіоелектронної боротьби, що обмежує його використання в районах із сильною протиповітряною обороною.

Раніше президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що якщо уряд Південної Кореї погодиться на нинішні вимоги США щодо інвестицій на суму $350 млрд без належних гарантій, то економіка країни може опинитися в кризовій ситуації, схожій на фінансовий крах 1997 року. 

Теги: армія безпілотник озброєння дрон США Південна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупована з 2022 року Запорізька атомна станція перетворилася для агресора на «валізу без ручки»
Пастка для України. Путін знову згадав про Запорізьку АЕС Війна і бізнес
5 вересня, 09:15
Охочі мають записатися на співбесіду в посольстві або консульстві США в країні свого громадянства або проживання
США посилили обмеження для отримання неімміграційних віз
8 вересня, 06:17
Чарлі Кірк познайомився з Ерікою Францве у 2019 році, а через два роки вони зіграли весілля
Вбивство Чарлі Кірка. Дружина американського активіста опублікувала пророче послання
11 вересня, 12:57
Окупанти атакують малими групами, з собою беруть мінімальну кількість БК
Росія перекинула морпіхів на Краматорський напрямок – уже є перші полонені
7 вересня, 20:15
Керівники UBS уже зустрічалися з чиновниками адміністрації Трампа, щоб обговорити зміну стратегії
Один із найстаріших банків Швейцарії розглядає переїзд до США: причина
15 вересня, 06:16
Підприємство належить російському «Газпрому»
Безпілотники вдруге за тиждень атакували «Газпром Нафтохім Салават» у Башкирії
24 вересня, 08:50
Рютте: Ви будете бачити безперервний потік американської зброї до України, який буде оплачуватися союзниками
Рютте заявив, що Україна отримуватиме безперервний потік американської зброї
26 вересня, 00:15
Політик закликав американських солдатів не підкорятися наказам Дональда Трампа
США анулюють візу президента Колумбії за підтримку пропалестинської акції
27 вересня, 08:51
Ймовірний вбивця Кірка грав у гру Steam
Вбивця Кірка використав ім'я Трампа як псевдонім у мережі
19 вересня, 08:44

Девайси

США розмістили дрони «небесний вбивця» у Південній Кореї
США розмістили дрони «небесний вбивця» у Південній Кореї
Міноборони пояснило, чому «шахеди» стали небезпечнішими
Міноборони пояснило, чому «шахеди» стали небезпечнішими
Президент Польщі підписав закон про фінансування терміналів Starlink в Україні
Президент Польщі підписав закон про фінансування терміналів Starlink в Україні
Apple відкладає випуск нових функцій у Європі через жорсткий Закон про цифрові ринки
Apple відкладає випуск нових функцій у Європі через жорсткий Закон про цифрові ринки
Neuralink анонсувала технологію швидкого перетворення думок на текст
Neuralink анонсувала технологію швидкого перетворення думок на текст
Meta запустила ШІ для знайомств у Facebook
Meta запустила ШІ для знайомств у Facebook

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua