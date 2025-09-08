США посилили обмеження для отримання неімміграційних віз
Для українців визначені два пункти подачі заяв на неімміграційнійну візу
Державний департамент США посилив обмеження для отримання неімміграційних віз, запровадивши процедуру оформлення для іноземців лише в країнах їхнього громадянства або постійного проживання, а для українців – лише у двох містах у Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт відомства.
«Ті, хто подають заяву на неімміграційні візи США, мають записатися на співбесіду в посольстві або консульстві США в країні свого громадянства або проживання», – зазначається в повідомленні.
Водночас уточнюється, що в тих країнах, де США не забезпечують таких послуг, як, наприклад, в Україні – через війну, іноземні громадяни повинні подавати заявки до визначених у списку посольств або консульств в інших країнах. Зокрема, для України визначені дипломатичні установи США у Варшаві й Кракові.
Загалом у цьому списку зазначені 17 країн – від Афганістану до Зімбабве, громадяни яких мають звертатися по американські візи до посольств та консульств США в інших країнах.
Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа заявила, що перевіряє понад 55 млн осіб, які мають дійсні візи США, на предмет будь-яких порушень, які можуть призвести до депортації. Це частина посилених заходів щодо іноземців, яким дозволено перебувати в Америці.
Як повідомлялося, Державний департамент США планує запустити пілотну програму, яка може вимагати від іноземних громадян з певних країн, які бажають отримати туристичну або бізнес-візу, внести заставу в розмірі до $15 тис.
До слова, з 15 вересня 2025 року Китай запроваджує тестовий безвізовий режим для громадян Росії, які мають звичайні закордонні паспорти.
Коментарі — 0