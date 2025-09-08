Головна Світ Політика
search button user button menu button

США посилили обмеження для отримання неімміграційних віз

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
США посилили обмеження для отримання неімміграційних віз
Охочі мають записатися на співбесіду в посольстві або консульстві США в країні свого громадянства або проживання
фото з відкритих джерел

Для українців визначені два пункти подачі заяв на неімміграційнійну візу

Державний департамент США посилив обмеження для отримання неімміграційних віз, запровадивши процедуру оформлення для іноземців лише в країнах їхнього громадянства або постійного проживання, а для українців – лише у двох містах у Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт відомства.

«Ті, хто подають заяву на неімміграційні візи США, мають записатися на співбесіду в посольстві або консульстві США в країні свого громадянства або проживання», – зазначається в повідомленні.

Водночас уточнюється, що в тих країнах, де США не забезпечують таких послуг, як, наприклад, в Україні – через війну, іноземні громадяни повинні подавати заявки до визначених у списку посольств або консульств в інших країнах. Зокрема, для України визначені дипломатичні установи США у Варшаві й Кракові.

Загалом у цьому списку зазначені 17 країн – від Афганістану до Зімбабве, громадяни яких мають звертатися по американські візи до посольств та консульств США в інших країнах.

США посилили обмеження для отримання неімміграційних віз фото 1

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа заявила, що перевіряє понад 55 млн осіб, які мають дійсні візи США, на предмет будь-яких порушень, які можуть призвести до депортації. Це частина посилених заходів щодо іноземців, яким дозволено перебувати в Америці.

Як повідомлялося, Державний департамент США планує запустити пілотну програму, яка може вимагати від іноземних громадян з певних країн, які бажають отримати туристичну або бізнес-візу, внести заставу в розмірі до $15 тис.

До слова, з 15 вересня 2025 року Китай запроваджує тестовий безвізовий режим для громадян Росії, які мають звичайні закордонні паспорти. 

Читайте також:

Теги: США візи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами президента, Україна поділилася деталями плану з партнерами
Зеленський анонсував новий формат захисту українського неба
4 вересня, 18:01
Спадщина Сансуїта – не лише його величезна колекція, а й його роль наставника та захисника інтересів шанувальників «Зоряних війн» по всьому світу
Журналіст збирав неймовірну колекцію 48 років і потрапив до Книги рекордів Гіннеса
30 серпня, 01:10
Золотий хрест врятував життя чоловіка з Флориди під час стрілянини
Натільний хрест врятував життя: у США чоловік дивом вижив після пострілу
23 серпня, 21:06
Ноєм виступила під час візиту до частини стіни в Нью-Мексико, де вона також взяла в руки валик, щоб допомогти з фарбуванням
США пофарбують стіну на кордоні з Мексикою, аби стримати нелегальну міграцію
20 серпня, 10:47
Цього разу президент Зеленський інакше вибудував розмову із Трампом
Зеленський у Білому домі дякував Трампу рекордну кількість разів
19 серпня, 08:25
Окрім військових, розгортають підводний атомний човен, авіацію розвідки, кілька есмінців та ракетний крейсер
США розгортають морську піхоту та ВМС у Південному Карибському морі
18 серпня, 03:23
Чоловіки у США намагаються влаштовувати тривалі побачення
Романтичний марафон: у США новий тренд побачень, на які чоловіки витрачають сотні доларів
17 серпня, 01:30
Бессент: Хочу сказати, що європейським колегам час або змиритися, або замовкнути
Міністр фінансів США розкритикував Європу за купівлю індійської нафти
15 серпня, 02:32
Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?
Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?
8 серпня, 15:41

Політика

Прем'єр Японії, який пробув на посаді менше ніж рік, йде у відставку
Прем'єр Японії, який пробув на посаді менше ніж рік, йде у відставку
США посилили обмеження для отримання неімміграційних віз
США посилили обмеження для отримання неімміграційних віз
Європейські лідери відвідають США, щоб обговорити війну в Україні – Трамп
Європейські лідери відвідають США, щоб обговорити війну в Україні – Трамп
Трамп висловив упевненість у закінченні російсько-української війни
Трамп висловив упевненість у закінченні російсько-української війни
Пєсков розповів, як Путін виправдовує вторгнення РФ в Україну
Пєсков розповів, як Путін виправдовує вторгнення РФ в Україну
У Стамбулі поліція заблокувала офіс головної опозиційної партії: спалахнув протест
У Стамбулі поліція заблокувала офіс головної опозиційної партії: спалахнув протест

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
8050
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
6951
Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото)
5887
Прогноз магнітних бур на 7-9 вересня: якою буде сонячна активність
2390
Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua